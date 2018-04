Cinco dicas de bares para o fim de semana

Lira

A mesa coletiva é a marca do bar (foto), voltado a cervejas artesanais, com mais de cem rótulos. A ‘Invicta 6 O’Clock’, de Ribeirão Preto (R$ 26, 500 ml), vai bem com tábuas montadas com queijos (R$ 6/R$ 13, 30g/50g) e embutidos (R$ 6/R$ 9, 30g/50g.). R. Marquês de Itu, 1.039, S. Cecília, 2528-3786. 17h/23h (sáb., 12h/23h; dom., 12h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Amigo Leal

Esta choperia em estilo bávaro

foi aberta em 1967 por Leopoldo Urban, o fundador do Bar Léo. Hoje, sob o comando de dois sócios, o bar mantém o mesmo padrão, com chope Brahma (R$ 8,80, claro; R$ 10,30, black). Para beliscar, peça um pastel de carne, de queijo minas ou de palmito (R$ 7,50, unid.). R. Amaral Gurgel, 165, V. Buarque, 3223-6873. 16h/1h (sáb., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos. Estac.: R$ 15.

Bar da Dona Onça

Comandado por Janaína Rueda, a ‘Onça’, tem ambiente elegante e tem cadeiras confortáveis. Além de porções, como a de rabada servida com polenta cremosa e agrião (R$ 63), a casa tem no cardápio 55 rótulos de vinho e 14 de cerveja. Av. Ipiranga, 200, República, 3257-2016. 12h/23h30 (5ª a sáb., até 0h30; dom., até 17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bar do Juarez

A picanha no réchaud (R$ 104) é o destaque do cardápio. Para acompanhar, peça o drinque ‘Blue Moon’, feito com curaçau, rum, leite de coco e abacaxi (R$ 23). Tem outros três endereços na cidade.

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1164, Itaim Bibi, 3078-3458. 12h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Choperia Liberdade

O bar é muito mais um karaokê do que uma choperia, já que só serve o chope Brahma claro (R$ 8) e a cerveja long neck Brahma e Skol (R$ 8). O público tem à disposição uma enorme seleção de músicas. Enquanto espera a vez de subir ao palco, prove um quitute da culinária japonesa como o temaki de salmão grelhado (R$ 25). R. Glória, 523, Liberdade, 3207-8783. 19h/5h (fecha 2ª). Entrada:. R$ 10 (3ª, 4ª e dom.)/R$ 15 (5ª a sáb. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.