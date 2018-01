Confira dicas de bares e baladas para aproveitar a semana

A seguir, as sugestões do Divirta-se para a semana de 26/8 a 1º/9

O chef boliviano Checho Gonzales participa do projeto Pipoca com Zaatar, promovido pelo bar Pitico, com exibição do filme chileno ‘Machuca’ (2014), de Andrés Wood. Entre as opções servidas na noite, estão as alcachofras assadas, acompanhadas de vinagrete com queijo e mostarda (R$ 12; foto). R. Guaicuí, 61, Pinheiros, 3582-7365. 2ª (29), 20h.

A cerveja artesanal La Mousse Costaud (foto), sucesso do Les 3 Brasseurs no ano passado, está de volta ao cardápio. Com aroma intenso e toques frutados de maracujá e abacaxi, ela é servida nas versões de 300 ml (R$ 13), 500 ml (R$ 20) e 1 litro (R$ 34). R. Jesuíno Arruda, 470, Itaim Bibi, 3167-4145. 12h/0h (5ª, 12h/1h; 6ª e sáb., 12h/2h).

Novos

El Cordobés

Inspirada na cidade de Córdoba, a casa tem foco na gastronomia do sul da Espanha. Entre os pratos, estão a porção de ‘Huevos Fritos con Patatas e Chorizo’ (R$ 22), batatas fritas em azeite com ovos e chorizo; e o ‘Gazpacho Andaluz’ (R$ 8), sopa tradicional que leva alho, pepino, tomate e vinagre pimenta. Para beber, peça ‘Tinto de Verano’ (R$ 12), uma variação da sangria. Av. dos Carinás, 592, Moema, 5042-1222. 12h/0h (dom. e fer., 12h/18h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Shibuya Garage

A casa une oficina de motos, loja de acessórios e bar num ambiente de estética roqueira, com paredes negras recobertas de cartazes. O cardápio é reduzido: além de drinques clássicos como o gim-tônica (R$ 18,90), há caipirinha (R$ 19,90), doses de uísque, como a de Jack Honey (R$ 14,90), e cervejas. Para comer, hambúrgueres como o ‘Harajuku’ (R$ 17,90), com queijo e picles. O bolinho de bacalhau, crocante e quentinho, é uma boa pedida (R$ 36,90). Av. Brig. Faria Lima, 4.565, Itaim Bibi, 3255-6645. 12h/15h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/15h e 18h/1h; dom. 12h/18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos

Ugue’s

Aberto em 1968, o bar serve uma suculenta feijoada às quartas e aos sábados (R$ 70, para duas pessoas). Em qualquer dia, no entanto, você pode experimentar a coxinha, que faz jus à boa fama (R$ 5). Aproveite para trocar ideia com os garçons, que

servem muito bem a clientela. A cerveja Original custa R$ 11. O hambúrguer do cheese-salada é feito na própria casa (R$ 18). R. Marques Itu, 1018, V. Buarque, 3661-3197. 11h/0h (dom. e fer., 11h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variados

Bla Grill

Com clima de festa em casa de amigo, o público bebe em pé, ao som (alto) de house music. Nas mãos, a caipirinha ‘Bla’ (R$ 20, vodca nacional; R$ 33, com Absolut). De 6ª e sábado, há DJ a partir das 21h. O lugar também serve pratos, mais comuns no horário do almoço. O medalhão ao roquefort custa R$ 38,90. R. Tabapuã, 1.446, Itaim Bibi, 2548-9554. 12h/15h e 18h/últ. cliente (sáb., 12h/últ. cliente; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 23 (à noite). www.srpitanga.com.br

Balada

Brega Naite

Criada em 2010 no Recife, a festa mescla música brega e som das aparelhagens do Pará. Nesta edição, a discotecagem fica a cargo de Allana Marques e Original DJCopy. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (27), 23h.

R$ 30/R$ 40. Venda antecipada pelo site: www.livepass.com.br

Javali

Pop, rock e flashback são os estilos tocados na festa, que tem como lema ‘Excessos São Bem-vindos’. Adipe Neto, Júlio DeLuxe e o convidado Tiago Guinness são os DJs que animam a noite. Estúdio. Av. Pedroso de Moraes, 1.036, Pinheiros. Hoje (26), 23h. R$ 35/R$ 60. Venda antecipada pelo site: www.eventick.com.br