Bar cria combo para beber e comer à vontade; confira outras dicas

+ O Brexó Bar e Cozinha criou combo para beber e provar petiscos à vontade, de 3ª a 5ª, entre 18h e 22h, por R$ 59,90. Mojito é o drinque servido na 3ª. Na 4ª, tem caipirinhas (foto), preparadas com vodca ou cachaça. E, na 5ª, é a vez do gim tônica. R. Tapabuã, 1.470, Itaim Bibi, 3812-8181. 17h/últ. cliente (sáb. e dom., 13h/últ. cliente; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Novos

Degrau Bar

Especializado em drinques, o bar é decorado em estilo industrial, com barris fazendo as vezes de mesa. O cardápio tem duas categorias de drinques, com preços de R$ 19 a R$ 29. O cardápio de petiscos é pequeno. Entre os quatro sanduíches do menu, está o ‘Philly Steak’ (R$ 29), com filé mignon, pimentão verde e queijo cremoso servido no pão francês. R. Heliodora, 411, Santana, 2281–8261. 17h/0h (dom. e fer., 17h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos

Bar do Ton

O cardápio tem petiscos como o carpaccio de berinjela (R$ 21) e os bolinhos de arroz com carne moída, funghi, ervilha e muçarela (R$ 9, unid.). O chope Heineken custa R$ 8,60 e o Guinness, R$ 25, o pint. R. Doutor Augusto de Miranda, 711, Pompeia, 3232-1213. 12h/0h (dom. e fer., 11h30/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cachaça

Cachaçaria Paulista

As mais de 300 garrafas de cachaça exibidas nas prateleiras da casa estão à venda. Se quiser prová-las, a dose da Seleta sai por R$ 6 e da Germana, por R$ 10. As cervejas Estrella Galicia (R$ 12) e Original (R$ 12) também são opções. R. Mourato Coelho, 593, Pinheiros, 3815-4756. 22h/4h (fecha de dom. a 5ª). Entrada: R$ 30 (com R$ 20 de consumação). Cc.: todos. Cd.: todos.

Choperias

Devassa

A carta tem chopes artesanais exclusivos da franquia. Além da ‘Loura’ (R$ 8,30, 300 ml), é possível experimentar a ‘Sarará’, feita de trigo (R$ 14,90, 430 ml.). Para acompanhar, peça o ‘Chapoletada’, (R$ 68,90), petisco que vem com lulas, camarões, peixe branco e salmão R. Bela Cintra, 1.579, Consolação, 3081-6081. 12h/0h (5ª, até 1h; 6ª e sáb., até 2h; dom., 2ª e fer., até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.

Happy hour

Genuíno

O bar tem no chope Brahma (R$ 9,40, claro, e R$ 11,90, black) a bebida oficial. No arborizado quintal ou na varanda, beba em companhia da deliciosa picanha no réchaud (R$ 114,50, para dois). Ela vem em fatias, acompanhada de polenta, farofa, alho frito e vinagrete. R. Joaquim Távora, 1.217, V. Mariana, 5083-4040. 17h/1h (sáb., dom. e fer., 12h/1h). Couv. art.: sáb., R$ 10. Cc.: todos.

Cd.: todos.

Japonês

Izakaya Issa

O pequeno lugar está sempre cheio. Principalmente nos fins de semana, quando não aceita reserva. As sugestões da casa são a porção de ‘Takoyaki’ (R$ 42), bolinho assado de polvo, e o ‘Sara Udon’ (R$ 55), macarrão seco com legumes e frutos do mar. Para beber, vá de cerveja Original (R$ 14). R. Barão de Iguape, 89, Liberdade, 3208-8819. 18h30/23h (sáb. dom. e fer., 11h30/15h30 e 18h/23h).

Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Mexicano

Sí Señor

Os garçons são atenciosos e ágeis. Peça para eles a porção de ‘Nachos Supreme’ (R$ 58,90, porção média), que são chips de nachos cobertos com cheddar, frijoles, azeitonas, guacamole, sour cream e pico de gallo. Para beber. há drinques como margarita (R$ 26,90). R. Armando Penteado, 49, Higienópolis, 3476-2538. 12h/15h e 18h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Para comer

Bar do Caldo

Apesar do nome, o bar só oferece três opções de caldos: feijão (R$ 15), mocotó (R$ 18) e fava (R$ 18). O forte da casa são os pratos inspirados na culinária nordestina, como o sarapatel com farofa e pão (R$ 20) e a carne-seca com mandioca, farofa e pão (R$ 45). Todos os dias tem baião de dois (R$ 50, para dois). Para acompanhar, peça a caipirinha de limão com cachaça Kariri e mel (R$ 12/R$ 25). R. Judith Zumkeller, 152, Pq. Mandaqui, 2203-5475. 10h/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd:. todos.

Variados

Dita Cabrita

O bar tem um agradável quintal com árvores frutíferas, como mangueira e jabuticabeira. O chope Brahma (R$ 8,50) e a caipirinha de frutas vermelhas (R$ 21,90) são boas escolhas. Os espetinhos na brasa (R$ 6,80) e a batata recheada à milanesa (R$ 25,90, 6 unid.) fazem sucesso, assim como a porção de bolinhos ‘Dita Cabrita’ (R$ 26,90, 6 unid.). R. Barão do Bananal, 961, Pompeia, 3868-2463. 17h30/0h (sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/18h; fecha 2ª a 4ª). Cc.: M e V. Cd.: M e V. Estac. conv.: R$ 12.

Vesúvio

O ambiente lembra um pub, com direito à música ao vivo. Atrás do balcão, 12 torneiras servem diferentes tipos de cerveja. Destaque para a London Pride (R$ 25, o pint), que pode ser acompanhada por uma entrada de presunto de Parma com figos (R$ 16, 2 unid.). A casa serve drinques como o ‘Sofia’ (R$ 32), com gim, gengibre, limão-siciliano, xarope de romã e chá branco, servido em chaleira de porcelana. R. Desembargador do Vale, 824, Perdizes, 3862-6077. 18h/0h30 (6ª e sáb., até 1h30; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.