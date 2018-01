Bares apresentam cardápios reformulados; confira outras dicas

Foto: Wellington Nemeth

+ O ‘Karanguee Style’ (R$ 38; foto), com arroz japonês, frango crocante empanado na farinha panko, molho tonkatsu, nirã refogada e repolho com limão, é uma das novidades que a chef Renata Vanzetto preparou para o Megusta. R. Bela Cintra, 1.551, Consolação, 3081-8358. 19h/1h (sáb., 14h/1h; fecha dom.).

+ O Red Buteco de Vinhos completa um ano com novo menu. Rótulos de várias vinícolas brasileiras podem ser harmonizados com pratos como o nhoque de mandioquinha com ragu de rabada e pesto de agrião (R$ 49; foto). R. Mourato Coelho, 1.160, V. Madalena, 3031-5171. 10h/0h (2ª, 10h/18h. 6ª e sáb., 10h/1h; fecha dom.).

Confira outras dicas de bares

Baixo Pinheiros

De inspiração nordestina, com chitas floridas no teto e xilogravuras nas paredes de tijolinho à mostra, o estabelecimento é ideal para happy hour. No cardápio, porções variadas, como a de carne-seca com mandioca frita (R$ 37). Para beber, cerveja gelada Heineken, de 600 ml (R$ 12). R. Guaicuí, 62, Pinheiros, 3034-4085. 11h30/15h e 17h30/1h (sáb., 11h30/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Choperia Liberdade

O bar é mais um karaokê do que uma choperia, já que só serve chope Brahma claro (R$ 8) e cerveja long neck Brahma e Skol (R$ 8). Quem quiser cantar tem que chegar cedo, senão corre risco de não conseguir. Enquanto espera, prove um quitute da culinária japonesa – como o temaki de salmão grelhado (R$ 25). R. Glória, 523, Liberdade, 3207-8783. 19h/5h (fecha 2ª). Entrada:. R$ 10 (3ª, 4ª e dom.)/R$ 15 (5ª a sáb. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Lira

A mesa coletiva é a marca do bar, voltado a cervejas artesanais. A Brasiliana Arretada IPA (R$ 28, 500 ml) vai bem com tábuas montadas com queijos (R$ 8/R$ 14, 30g). R. Marquês de Itu, 1039,

S. Cecília, 2528-3786. 17h/23h (sáb., 14h/23h; dom., 14h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestre das Batidas

O português Armando Carvalho Barros garante: suas batidas são preparadas só com frutas naturais (nada de polpa congelada). Uma das campeãs de pedidos é a de vinho com pêssego (R$ 15) assim como a de bombom Sonho de Valsa, licor de cacau, leite condensado e vodca (R$ 19). O bar também prepara a linguiça grelhada em um fogareiro a álcool (R$ 48). R. Clodomiro Amazonas, 440, Itaim Bibi, 3168-7418. 6h/0h (5ª a sáb., até 1h; dom., até 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salve Jorge

O teto é decorado com mais de 1.600 garrafas vazias. As garrafas da cerveja Original (R$ 14,80, 600 ml) são mantidas num balde de gelo ao lado das mesas. Mas quem prefere chope também tem a opção do Devassa (R$ 7,50, claro). Prove os bolinhos de carne-seca com mandioca (R$ 36,80) e a porção de bolinhos de provolone (R$ 34,80). R. Aspicuelta, 544, V. Madalena, 3815-0705. 17h/2h (sáb., 12h/3h; dom., 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.