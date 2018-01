Festival de Gim e novo cardápio de almoço são destaques em bares

Foto: Divulgação

O projeto Gin Club ocupa o bar SóShots apresentando mais de 20 rótulos de gim, nacionais e importados. O ‘Gine Vine Nouaison’ (foto acima), preparado com uva e gengibre, custa R$ 64. Já o ‘Arapuru’, com limão e caju, sai por R$ 29. R. Pedroso de Alvarenga, 974, Itaim Bibi, 3078-3774. 18h/3h (2ª, 18h/1h; sáb., 19h/3h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pratos quentes, grelhados e sobremesa estão entre as opções do bufê que o Boteco São Bento serve no almoço durante a semana, das 12h às 15h, por R$ 38,90. Na sexta, a pedida é a paella de frutos do mar (foto). Às quartas, tem feijoada. R. Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 480, Itaim Bibi, 3074-4389. 12h/últ. cliente. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cachaçaria Paulista

As mais de 300 garrafas de cachaça exibidas nas prateleiras da casa estão à venda. Se quiser prová-las, a dose da Seleta sai por R$ 6 e a da Germana, por R$ 10. Cervejas Itaipava (R$ 11) e Original (R$ 12) também são opções. Às sextas e aos sábados, o cantor Luiz Baia faz show de voz e violão com clássicos da MPB. R. Mourato Coelho, 593, Pinheiros, 3815-4756. 21h/4h (fecha de dom. a 5ª). Entrada: R$ 30 (com R$ 20 de consumação). Cc.: todos. Cd.: todos. Estac. conv.: R$ 25.

Izakaya Issa

O lugar, que está sempre cheio, é bem pequeno. Principalmente nos fins de semana, quando não aceita reserva. As sugestões da casa são a porção de takoyaki, bolinho assado de polvo (R$ 42) e o sara udon, macarrão seco com legumes e frutos do mar (R$ 48). Para beber, há uma grande variedade de saquês (a partir de R$ 20) e cerveja Original (R$ 12). R. Barão de Iguape, 89, Liberdade, 3208-8819. 11h30/14h30 e 18h30/23h30 (sáb., dom. e fer., 11h30/15h30 e 18h/23h; 4ª 11h30/14h30).

Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V. www.izakayaissa.com.br

London Station

Faça como os ingleses e peça uma porção de ‘London Fish’, filé de peixe com batata frita e molho tártaro (R$ 35). Para beber, fique com a cerveja Newcastle (R$ 29) enquanto curte o som das bandas e DJs que comandam as noites com muita animação. R. Tabapuã, 1439, Itaim Bibi, 3071-2610. 20h/últ. cliente (sáb., 21h/últ. cliente; fecha dom. a 5ª). Entrada: R$ 25/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos . Manobr.: R$ 25.

Número

O bar tem projeto de Isay Weinfeld e drinques preparados por Derivan de Souza. Jovens vão à casa para bater papo e tomar o ‘Número’, que leva saquê, cranberry, tangerina e licor Contreau (R$ 39). Para petiscar, há crostinis de atum trufado com broto de beterraba (R$ 38). Antes de ir, lembre-se de fazer reserva pelo site ou por telefone. R. da Consolação, 3585, Cerq. César, 3061-3995. 20h/últ. cliente (fecha dom. a 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25. www.barnumero.com.br

Viela Bar

Com portas de vidro que se abrem para a calçada, o bar serve pratos executivos e comidinhas. No cardápio, uma das opções é o macio e saboroso ‘Burgão do Johnny’

(R$ 34,50), com mix de carnes vermelhas, bacon, cebola caramelizada e maionese verde, que vem à mesa acompanhado de batata rústica. Na carta de bebidas, há cerveja Original (R$ 13,90) e doses de uísque (R$ 24,90/R$ 72) e vodca (R$ 14,90/R$ 22). R. Manoel Guedes, 281, Itaim Bibi, 2305-2453. 12h/15h e 17h30/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 14h/23h30; 2ª, 12h/ 15h30). Cc.: todos. Cd.: todos.