Campeão do Comida di Buteco deste ano está entre as dez dicas de bares para a semana

Com o ‘Bacalhau da Dona Arminda’ (R$ 39,90; foto), o Bar do Jão se tornou o campeão nacional do Comida di Buteco deste ano. O petisco – agora incorporado ao cardápio – leva lombo de bacalhau com pimenta biquinho e azeitonas, e acompanha quinoa, linhaça e rodelas de pão. R. Antônio Lobo, 33, Penha, 2941-8373. 17h/23h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Baretto

Dentro do Hotel Fasano, o bar tem elegantes poltronas de couro. Para beber, prove os drinques montados com perfeição, servidos por garçons vestidos de smoking. O ‘Dry Martini’ (R$ 56) e o ‘Cosmopolitan’ (R$ 42) são caprichados. Apresentações de bandas com piano, baixo e bateria embalam a noite. Para comer, peça a vitela à milanesa, empanada na farinha de pão de miga (R$ 75). R. Vitório Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4160. 19h/2h (sáb. e fer., 20h/3h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 55 (a partir das 21h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 35.

Biri Nait

Com clima badalado e poucos petiscos, o bar aposta nos drinques, que são pedidos direto no balcão. A bem elaborada carta da bartender Talita Simões tem cerca de 70 opções. Eles são divididos em três faixas de preços, dependendo da marca do destilado: R$ 19,90, R$ 24,90 ou R$ 29,90. R. Cunha Gago, 864, Pinheiros, 3032-9028. 18h/últ. cliente (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Braugarten

Os barris de produção de chope, que dão o tom à decoração, denunciam o forte da casa, que funciona dentro do Shopping Pátio Higienópolis. As canecas de chope Braugarten, claro ou escuro, vêm em dobro (R$ 13,90) e são de longe as mais pedidas. O ‘Sortido do Cervejeiro’ (R$ 109), prato que serve duas pessoas, vem com eisbein (joelho de porco), costelinhas suínas, batatas cozidas e outros acompanhamentos. Av. Higienópolis, 638, Higienópolis, 3823-2865. 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Estônia

Localizado no subsolo do restaurante Ramona, o bar que homenageia a banda Rolling Stones reabriu após três anos fechado. Drinques autorais têm nomes de clássicos dos Stones. O ‘Sympathy for the Devil’ (R$ 28), com gim, pimentão vermelho, açúcar e limão, é boa pedida. O cardápio de petiscos é assinado por Bruno Fischetti. Uma opção é a porção de lula, com maionese picante e limão (R$ 38). Às quintas-feiras, o grupo Mustache e os Apaches faz uma residência na casa, com ingressos a R$ 20. Av. São Luís, 282, República, 3258-6385. 5ª, 6ª e sáb., 20h/2h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Excelentíssimo Botequim

As porções do cardápio são bem preparadas, a exemplo do pastel misto, que pode ser de carne, queijo e pizza (R$ 34,90, 9 unid.). Um dos drinques que o bar serve é a caipirinha de saquê (R$ 25,90). Às quartas, tem opção de feijoada (R$ 38,90). R. Ramos Batista, 491, V. Olímpia, 3842-4221. 12h/15h e 17h/1h (fecha sáb., dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Espírito Santo

O bar é decorado à moda das tascas de Portugal. O prato ‘Batata Portuguesa’ (R$ 29), uma porção de batatas cortadas em rodelas e fritas com a casca, é bem preparado. O chope Brahma (R$ 8,90, claro; R$ 9,90, black) completa a refeição. Av. Horácio Lafer, 634, Itaim Bibi, 3078-7748. 12h/15h e 17h30/1h (6ª e sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 22 (sáb., dom. e fer., R$ 25).

Highline

A casa tem decoração e cardápio inspirado no parque suspenso de Nova York. Há pratos como o ‘High Line Burger’ (R$ 34,90), hambúrguer com roquefort, purê de tomate, cebola caramelizada e bacon. Além de bons drinques originais, há clássicos bem executados como o ‘Bloody Mary’ (R$ 26,90). R. Girassol, 144, V. Madalena, 3032-2934. 18h/últ. cliente (sáb., 15h/últ. cliente; dom., 16h/últ. cliente; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol, azulejos brancos e cardápio com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 47,90). O chope Brahma custa R$ 7,99 (claro) e R$ 8,99 (black). R. Luís Góis, 1.728, V. Mariana, 2729-2730. 17h/0h (6ª, 13h/0h; sáb., 12h30/0h; dom., 13h/23h; 2ª, até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 17.

Sachinha

O bar é uma filial do Sacha, da Vila Madalena. Entre os destaques do cardápio estão o ‘Cupim Encasqueirado’ (R$ 79, para dois), com a carne cortada como aperitivo, e a picanha com alho (R$ 94, para dois). As cervejas em garrafa são das marcas Bohemia, Brahma, Original e Serramalte (R$ 9,90, cada). R. Pascoal Vita, 208, Alto de Pinheiros, 3815-0809. 12h/1h (dom. e fer., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.