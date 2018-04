Cinco dicas de bares para o fim de semana

Foto: Waldemir Filetti/Divulgação

Traço de União

Se você gosta de ouvir samba, este bar garante a diversão. Para acompanhar a música, peça uma caipirinha (R$ 17, com cachaça; R$ 22, com vodca) e a carne de sol acebolada (R$ 34,90), desfiada e servida com mandioca frita, pão e molho vinagrete. R. Cláudio Soares, 73, Pinheiros, 3031-8065. 18h/1h (sáb., 13h/22h; fecha dom. a 4ª). 3ª (24), 21h/3h. Entrada: R$ 15/R$ 40. Cc.: todos. Cd:. todos.

Aurora

Na agradável varanda, grupos de engravatados na faixa dos 20 e poucos anos aproveitam a happy hour com Heineken (R$ 9,90, long neck) e Xingu (R$ 8,80, long neck). A porção de tiras de filé mignon ao molho gorgonzola (R$ 49,90) é boa opção do menu. R. Professor Atílio Innocenti, 277, Itaim Bibi, 2337-9648. 17h/últ. cliente (sáb., 13h/últ. cliente; dom. e fer., 16h/últ. cliente; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 22.

Mr. Jerry

O lugar faz o estilo mais ‘arrumadinho’ e confortável, inspirado nos lofts industriais da Nova York dos anos 1950. Endereço certo para quem gosta de drinques, a carta traz 40 clássicos, como o ‘Moscow Mule’ (R$ 29), à base de vodca e ginger ale artesanal. Para acompanhar, o cardápio abre com porções como a de anéis de lula (R$ 36). R. Carlos Weber, 1.512, V. Leopoldina, 2548-3653. 12h/15h30 e 18h/23h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). 4ª (25), 12h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pier 1327

O bar segue a temática marítima, com portas típicas de navio, paredes adornadas com mapas de navegação e boias salva-vidas. Prove a porção de bolinho de bacalhau (R$ 40, 12 unid.). A carta especial de cervejas apresenta 160 rótulos, como a australiana Coopers Vintage (R$ 44). R. Joaquim Távora, 1327, V. Mariana, 5539-6213. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h ). Cc.: todos. Cd:. Todos.

Número

Jovens vão à casa para bater papo e tomar o ‘Número’, que leva saquê, cranberry, tangerina e licor Cointreau (R$ 39). Para petiscar, peça crostinis de atum trufado com broto de beterraba (R$ 49). Antes de ir, lembre-se de fazer reserva no site ou por telefone. R. da Consolação, 3.585, Cerq. César, 3061-3995. 20h/últ. cliente (fecha dom. a 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25. www.barnumero.com.br

Seo Gomes

O boteco é dedicado à cozinha portuguesa, e bom para happy hour. No balcão de ‘pitéus’ (ou tira-gostos), há patês, antepastos e conservas (R$ 8,90, 100g, com cestinha de pães). Entre os petiscos, os bolinhos de bacalhau (R$ 37,90, 8 unid.) são muito bons. O chope é Brahma (R$ 7,50, claro; R$ 8,90, black). R. Gomes de Carvalho, 1.214, V. Olímpia, 3846-3625. 12h/0h (sáb., 12h/23h; fer., 12h/17h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 7 (3ª a 6ª, 18h30/22h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.seogomes.com.br