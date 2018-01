Confira novidades em cardápios de bares

A linguiça em caracol (R$ 43; foto) é a novidade do Piratininga Bar. Recheada com provolone, ela é servida na chapa com vinagrete, farofa e pão. Para acompanhar, peça a caipirinha ‘Pura Raíz’ (R$ 24), com gengibre, limão, melaço de açúcar, cachaça Prata da Casa e cravo-da-índia. R. Wisard, 149, V. Madalena. 17h/0h (5ª, 17h/1h; 6ª e sáb., 17h/2h; dom., 16h/23h).

No aniversário de um ano, o Frank Bar renova sua carta de drinques. O ‘Marguerite Cocktail’ (R$ 33; foto), com gim, Noilly Prat e amargos aromáticos, e o ‘The Dru’nk Way’ (R$ 33), que leva bourbon, Porto White Extra Dry e tintura de puxuri, são criações de Spencer Jr. Hotel Maksoud Plaza. Al. Campinas, 150, Bela Vista, 3145-8000. 18h/2h (dom., 18h/0h).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Botecos chiques

Vianna

Ocupa a mesma construção dos finados restaurantes Tasca e Flores. Como bar, a casa se mostra muito mais aconchegante. O balcão foi reformado para receber a chopeira e os barris. O chope Brahma custa R$ 7,20, o claro, e R$ 8,20, o black. Há bons petiscos na cozinha, como a porção de croquete de pernil (R$ 28, 9 unid.) e a de kafta de cordeiro (R$ 39, 8 unid.). O caldo de feijão, com carne-seca desfiada e acompanhado de torradas de pão italiano no azeite, é delicioso. R. Cristiano Viana, 315, Pinheiros, 3082-8228. 18h/2h (sáb., 12h/2h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Choperias

Original

O chope Brahma (R$ 7,90, claro;

R$ 8,90, black) é tirado de uma chopeira restaurada, vinda do clássico boteco Joan Sehn, uma das mais antigas em atividade na capital. Da cozinha, saem quitutes deliciosos, como a empadinha de camarão (R$ 10), o bolinho ‘Botta Gallo’ (R$ 27, 6 unid.) – feito com ovos de codorna envolto por linguiça – ou a porção de coxinhas de frango (R$ 25, 5 unid.). R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. 17h/1h (6ª, até 2h; sáb., 12h/2h; dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos. ww.baroriginal.com.br

Drinques

Número

O bar tem projeto de Isay Weinfeld e drinques preparados por Derivan de Souza. Jovens vão à casa para bater papo e tomar o ‘Número’, que leva saquê, cranberry, tangerina e licor Contreau (R$ 39). Para petiscar, há crostinis de atum trufado com broto de beterraba (R$ 38). Antes de ir, lembre-se de fazer reserva. R. Consolação, 3585, Cerq. César, 3061-3995/262. 20h/últ. cliente (fecha dom. a 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Happy hour

La Maison Est Tombée

Instalado na esquina que já foi do La Cocagne, o La Maison Est Tombee homenageia o passado no cardápio que brinca com expressões afrancesadas. Dos mesmos sócios do Vaca Véia, tem serviço azeitado. Prefira as mesinhas da calçada e peça o ‘La Belle du Jour’ (R$ 28), com gim, manjericão e limão siciliano. Para comer, aperitivo de polvo grelhado (R$ 64), e o polpetone de carne ao molho pomodoro (R$ 44). R. Jerônimo da Veiga, 358, Itaim Bibi, 3071-2926. 12h/1h (2ª, 12h/0h). Cc.: todos.

Cd.: todos. Manobr.: R$ 25. www.maison.com.vc

Música ao vivo

Você Vai se Quiser

Todo sábado, há feijoada (R$ 45, a pequena; R$ 59, a média; R$ 82, a grande) e, a partir das 16h, uma roda de samba toma conta do botequim. O bar recebe, a cada semana, cerca de 500 pessoas que ecoam clássicos da música popular a plenos pulmões Para beber, cerveja Skol (R$ 9,50) e Heineken (R$ 12). R. João Guimarães Rosa, 241, Consolação, 3129-4550. 9h/15h (sáb., 13h/21h). Entrada: R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tubaína

O salão é decorado com espelhos, mesas e cadeiras de época, no melhor estilo ‘casa da vovó’. Mas a maior atração são as 30 marcas de tubaína (R$ 5,20/R$ 5,90, as nacionais; R$ 7,50/R$ 14,70, as de outros países). O cardápio lista drinques que levam a bebida brasileira, como a ‘Mojaína’, quase um mojito, só que feito com tubaína de limão (R$ 23,90, com rum nacional). Entre os coquetéis, o ‘Mamãe É de Morte’ tem Biotônico Fontoura na receita (R$ 23,90, com vodca nacional). Da cozinha, chegam os bolinhos de feijão, recheados com calabresa (R$ 26,80, 8 unid.), e a porção de pamonha frita, bem crocante (R$ 22,90). R. Haddock Lobo, 74, Cerqueira César, 3129-4930. 12h/15h30 e 18h/0h30 (6ª, até 2h30; sáb. 13h/2h30; fecha dom.). Cc.:D. M e V. Cd.: D. M. e V . www.tubainabar.com.br

Balada

Cio

Glaucia ++, DJ Mau Mau, Magal e Hero Zero são os DJs da festa, na qual tocam disco, electro e house. Paribar. Pça. Dom José Gaspar, 42, República. Dom. (21), 17h. Grátis. Inf.: bit.ly/ciopari

Pilantragi

Privilegiando a música brasileira,

a festa criada por Rodrigo Bento tornou-se sucesso na cidade. Nesta edição, eles contam com a participação dos DJs Lia Macedo, David Carvalho e Maurício Lima. Mundo Pensante (150 lug.). R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (20), 22h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

VHS

A festa celebra o som pop dos anos 1980 e 1990, indo de Spice Girls ao axé. Há projeções de clipes, desenhos animados e games da época. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (20), 23h. R$ 30/R$ 65. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.