Criações de drinques misturando gim e pepino são destaques de bares

Foto: Camila Calicchio

+ Vários bartenders criaram drinques misturando Gin Hendrick’s e pepino, em ação que envolve 13 casas. O Só Shots Gin Club (R. Pedroso Alvarenga, 974, Itaim Bibi, 3078-3774) serve o ‘Hendrick’s & Tonic’ (R$ 54; foto acima), em receita que inclui ainda água tônica e pétalas de rosas desidratadas.

No Drosophyla (R. Nestor Pestana, 163, Consolação, 3120-5535), uma opção é o ‘Treme’ (R$ 39), com cachaça de jambu, gengibre, purê de manga, suco de limão-siciliano e xarope de chá mate. No Guarita (R. Simão Álvares, 952, Pinheiros, 3360-3651), prove o ‘Da Horta’ (R$ 35), com suco de limões taiti e siciliano, mel de uruçu amarela e Angostura Orange Bitters.

Confira outras dicas de bares de São Paulo

Foto: Tadeu Brunelli

+ Felipe Rara assumiu o balcão da Brasserie Des Arts. Uma de suas criações é o ‘Carême Mise en Place’ (R$ 33; foto), com vodca, redução de mandarinetto com frutas silvestres, amaro e soda de limão artesanal. R. Padre João Manuel, 1.231, Jd. Paulista, 3061-3326. 19h/0h (4ª, 19h/0h30; 5ª, 19h/1h; 6ª, 19h/1h30; sáb., 12h/2h; dom., 13h/23h30). Cc. e Cd.: todos.

Athenas Café

O salão amadeirado fica em uma disputada esquina. Boa opção para jantar ou petiscar, a casa serve chope Brahma (R$ 7,80, o claro, R$ 9,10, o black). O sanduíche ‘Santorini’ (R$ 33) leva tiras de filé mignon, muçarela e bacon na baguete e é acompanhado por batatas fritas gorduchas. R. Augusta, 1.449, Cerq. César, 3262-1945. 7h/2h30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V. Estac. conv.: R$ 17.

Ciao! Vino & Birra

O bar com varanda tem boas opções de vinhos e 100 rótulos de cervejas, entre elas, a gaúcha Coruja Viva, nem filtrada e nem pasteurizada (R$ 44, 1 l). Para comer, as mini-almôndegas encobertas de molho ao sugo (R$ 34) vêm em uma panelinha, e os bolinhos de queijo e cabelo de anjo

(R$ 28, 8 unid.), são servidos em baldinhos. R. Tutoia, 451, Paraíso, 2306-3561. 11h/15h e 18h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/16h; fecha 2ª). Cc.: D, E, M e V.

Cd.: D, E, M e V.

The Juniper 44°

Com mesinhas também na calçada, o estabelecimento traz uma seleção de drinques assinados pelo mixologista e sócio Matheus Cunha. Os autorais custam R$ 38, cada. Vale provar o delicioso ‘The Commander’. Suave, é feito com vodca, xarope de cupuaçu, licor de pitanga, xarope de maracujá e infusão de chimarrão em álcool. Dos sanduíches, peça o ‘Burger J44’ (R$ 40), com pão de brioche, cheddar americano, blend de carnes especiais e farofa de bacon. R. Doutor Renato Paes de Barros, 123, Itaim Bibi, 3078-1540. 17h/últ. cliente (sáb., 15h/últ. cliente; dom., 14h/0h).

Cc.: todos. Cd.: todos.

75 Beer

O bar é também um empório. Além de servir chopes como a ‘Serras Gerais’ (R$ 8,90, 330 ml), vende mais de 200 rótulos de cervejas nacionais e importadas. Experimente os ‘Zucchini Fries’

(R$ 31), palitos de abobrinha empanados e servidos com maionese de jalapeño. A porção de fritas com cheddar e bacon (R$ 27) também é uma delícia. Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, 693, Jd. Londrina, 2528-2302. 16h/0h (sáb., 14h/0h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.