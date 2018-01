Bares preparam cervejas especiais; confira dicas de estabelecimentos

Foto: Ambar/Divulgação

Comemorando um ano, o Ambar lança chope em parceria com a cervejaria Satélite, disponível em 200 ml (R$ 15), 310 ml (R$ 19) e 500 ml (R$ 25). É possível levar para casa no growler (R$ 47, 1 litro) ou crowler (R$ 22, 350 ml). R. Cunha Gago, 129, Pinheiros, 3031-1274 . 17h/1h (3ª e 4ª, 18h/0h; sáb., 15h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

A Cervejaria Nacional lança a Folia (R$ 18, 330 ml; R$ 27, 550 ml), preparada com melado de cana-de-açúcar. Nesta 2ª (20), dia em que entra no cardápio, a bebida será servida em dobro para os clientes, das 17h até as 22h. Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 3034-4318. 12h/0h (dom., 13h/ 22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Balcão

Ponto de encontro de jornalistas e boêmios, a casa monta suculentos sanduíches no pão ciabatta. O ‘Balcão Pastrami’ (R$ 36) é dos bons. Como o nome sugere, é feito de pastrami. O chope Oakbier custa R$ 7,20. R. Dr. Melo Alves, 150, Cerq. César, 3063-6091. 18h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos. Estac. conv. no nº 119: R$ 15 (c/ carimbo do bar).

Famoso Bar do Justo

Sempre movimentado, o bar serve bons petiscos. A empadinha folhada (R$ 8,50), recheada com pernil e requeijão, é um sucesso. Há também o bolinho de carne-seca e a almôndega (R$ 8,50, unid.). As cervejas custam R$ 9,70 (Itaipava) e R$ 14 (Original, Serramalte e Bohemia). R. Alferes Magalhães, 25, Santana, 2979-7195. 11h/4h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Goose Island

A casa, de origem americana, tem mais de uma dezena de torneiras, com rótulos próprios e importados – a exemplo da pilsen Four Stars Pils (R$ 18,50, 450 ml) e da 312 Urban Wheat (R$ 17, 450 ml), que tem toque de trigo. R. Baltazar Carrasco, 191, Pinheiros, 2886-9858. 18h/1h (sáb., 12h/1h;

dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc. todos. Cd.: todos.