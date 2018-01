Cervejaria lança recipiente que permite levar chope para casa

Foto: Divulgação

Com 15 torneiras de chope, o Ambar lança o crowler, recipiente que envasa a bebida em uma lata de 350 ml para viagem (pelo preço do copo de 310 ml mais R$ 3). Optando por levar a Ipa Melonrise, da cervejaria Trilha, o cliente paga R$ 28. R. Cunha Gago, 129, Pinheiros, 3031-1274. 18h/0h (6ª, 17h/1h; sáb., 15h/1h.; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Adega Santiago

Fique pelo balcão na companhia da deliciosa porção de croquetes de pato (R$ 41, 6 unid.). À mesa, peça os ‘Frutos do Mar à Tasquinha’, de polvo, lula e camarão com batatas ao murro e cebola (R$ 93). R. Sampaio Vidal, 1072, Jd. Paulistano, 3081-5211. 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h; 2ª, até 23h). Couv.: R$ 9,90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bar da Vila

A cozinha capricha em itens como a porção ‘Calabresa Mariana’, temperada com erva-doce e acompanhada de pão italiano (R$ 39). Para matar a fome, entre um chope Brahma e outro (R$ 7,70,

claro; R$ 9,10, black), peça a porção de espetinhos (R$ 26). R. Joaquim Távora, 1322, V. Mariana, 5539-4887. 12h/0h. Couv. art.: R$ 10 (6ª e sáb., a partir das 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOH

Drinques moleculares são o mote do bar. Entre as receitas saídas do balcão, está o ‘Mojito NOH’ (R$ 29), feito com cubos de melancia com rum injetado a vácuo. Para comer, vale pedir o provolone à milanesa

(R$ 36). R. Bela Cintra, 1.709, Consolação, 2609-3673. 18h/23h (5ª e 6ª, até 1h30; sáb., 19h/1h30; fecha dom. e 2ª). Entrada: R$ 15 (2ª a sáb., após 21h). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Pita Kebab Bar

A dupla cerveja e kebab fez sucesso. O típico sanduíche é feito com pão folha, parecido com o pão sírio, só que mais fininho. Das dez opções de recheio, o de cordeiro (R$ 27 ou R$ 39, no prato) é um clássico. R. Francisco Leitão, 282, Pinheiros, 3774-1790. 12h/0h20 (dom. e 2ª, até 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Baladas

Glow In The Dark

Dedicada ao indie, a festa tem no som músicas de Arcade Fire, Foals e outros. Cine Joia (992 lug.).

Pça. Carlos Gomes, 82, 3231-3705. Hoje (16), 23h. R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paparico

Com foco na MPB e no rock dos anos 1980, a festa faz sua primeira edição com discotecagem de João Paulo Carvalho, repórter do ‘Caderno 2’. O Sobrado. R. Caraíbas, 79, Pompeia. Sáb., 15h. Grátis.

Santo Forte

Especializada em música brasileira, a festa de Tutu Moraes faz a última edição do ano. Estúdio (1.000 lug.) Av. Pedroso de Morais, 1.036, 3085-8398. Sáb. (17), 23h55. R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br