Novo cardápio do Tigre Cego está entre as dicas de bares

Depois de dois meses fechado, o Tigre Cego reabre com nova ambientação e cardápios de bebidas e comidas reformulados. O ‘Ginger Julep’ (R$ 24; foto acima), feito com bourbon, gengibre, hortelã e gelo picado, é um dos novos drinques da casa. A carta é assinada por Junior WM e executada por Yasmin Speransa. R. Girassol, 654, V. Madalena, 3586-8370. 19h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Braugarten

As canecas de chope Braugarten claro e escuro (R$ 9,80, cada) são de longe as mais pedidas da casa, que funciona dentro do Shopping Higienópolis. Para comer, pela o ‘Mix Salsichas Alemãs’ (R$ 62). São três tipos de salsicha, servidas com chucrute e batatas cozidas. Av. Higienópolis, 638, Higienópolis, 3823-2865. 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Espírito Santo

O bar é decorado à moda das tascas de Portugal. A ‘Batata Portuguesa’ (R$ 28, porção), com batatas em rodelas e fritas com a casca é um petisco bem preparado. Há também chope Brahma (R$ 8,70, claro; R$ 9,70, black) e 180 rótulos de vinho no cardápio. Av. Horácio Lafer, 634, Itaim Bibi, 3078-7748. 12h/15h e 17h30/1h (6ª e sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Megusta

Do balcão comandado pelo barman Pedro Furrer saem coquetéis autorais, caso do ‘Maria Sangrenta’ (R$ 31), com tequila, suco de tomate italiano fresco, pimenta jalapeño, bacon e cítricos. Para comer, peça o caprichado sanduíche ‘Big Pig’ (R$ 34), de pernil, com cebola caramelizada, agrião, creme de mostarda Dijon e queijo. R. Bela Cintra, 1.551, Consolação, 3081-8358. 19h/0h30 (6ª, até 1h; sáb., 14h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Pé pra Fora

Despojado, o bar prepara ótimas porções de filé aperitivo, que podem ser cobertas por alho

e cebola (R$ 68,50) ou catupiry (R$ 75,70). Para beber, há cerveja Heineken (R$ 12), Original (R$ 11,50), Bohemia, Brahma e Skol (R$ 10,50). Av. Pompeia, 2.517, Pompeia, 3672-4154. 12h/23h (sáb., dom. e fer., 12h/19h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sr. Mostarda

As paredes do bar são decoradas com símbolos de times de futebol e rúgbi. A porção de linguiça calabresa de metro com queijo coalho (R$ 36,90) faz uma boa parceria com a cerveja Original (R$ 12,90). R. João de Sousa Dias, 244, Campo Belo, 5041-0312. 17h/0h (5ª e 6ª, até 3h; sáb., 12h/3h; dom. e fer., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 15.