Bares renovam opções de petiscos e pratos

O carpaccio de rosbife com salada de batata (R$ 34; foto) é uma das novidades no menu do La Reina Deli Bar. Outra aposta da chef Renata Braune é a costelinha de porco na cerveja com creme de semolina e couve refogada (R$ 39). R. Joaquim Antunes, 621, Pinheiros, 3062-4814. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/16h e 19h/1h; dom., 12h/17h; 3ª, 12h/15h; fecha 2ª).

A costelinha de porco, com batata-doce roxa e legumes crocantes (R$ 46; foto) tem dia certo para ir à mesa no Bar da Dona Onça: às quintas. Já às sextas, é preparado o bacalhau defumado com palmito fresco e mandioquinha (R$ 61). Para começar, canapé de bife a cavalo (R$ 39). Av. Ipiranga, 200, lojas 27 e 29, 3257-2016. 12h/23h (5ª a sáb., 13h/0h; dom., 12h/17h).

Confira outras dicas do roteiro de bares:

Altas horas

Filial

O bar tem um clima ‘antiguinho’. As paredes são repletas de garrafas – entre elas, mais de 50 rótulos de cachaça. O chope Brahma (R$ 7,10, claro; R$ 8,80, black) faz sucesso até tarde da noite. Da cozinha, chegam comidas reconfortantes como o caldinho ‘Filial’, com mandioca, couve e carne-seca (R$ 12),

e os bolinhos de arroz (R$ 26). R. Fidalga, 254, Pinheiros, 3813-9226. 17h/2h30 (6ª, até 3h30; sáb. e fer, 12h/3h30; dom., 12h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25. www.barfilial.com.br

Botecos

Botiquinho

As mesas ficam lotadas de clientes em busca de delícias como o bolinho de feijoada (R$ 27, oito unid.). O petisco é feito com massa de feijão preto recheada de couve refogada, acompanhado de caldinho de feijão e vinagrete. O cardápio também lista a ‘Di Torino’, uma bruschetta com pesto de nozes e manjericão, com tomate e muçarela (R$ 29). Para beber, peça uma cerveja, como a Original (R$ 12). R. Capitão Otávio Machado, 447, Chác. S. Antônio, 5183-0281. 12h/0h (sáb., até 18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cervejaria do Alemão

Aberto em 1996, é um boteco à moda antiga, decorado com fotos e bolachas de chope, além de quinquilharias doadas por vizinhos. O chope Brahma (R$ 7) ou a caipirinha (R$ 13) são boas pedidas para acompanhar a alheira (R$ 27,90) e a costela de tambaqui (R$ 33,90). A dose de pinga da casa, feita em Minas Gerais, custa R$ 7. R. Madre Deus, 325, Mooca, 2291-8690. 11h/16h e 19h/23h (sáb., 11h/0h; dom. e fer., 9h/19h; 2ª, 11h/15h). Cc.: todos. Cd.: todos.

São Cristóvão

Nas paredes do boteco há centenas de fotos e recortes de jornal sobre partidas de futebol. A casa serve uma gostosa alheira (R$ 20), companhia para o chope Brahma (R$ 7, claro; R$ 8,50, black). Há também comidinhas como a carne de panela com alecrim (R$ 38, a porção) e clássicos como o ‘Filé Oswaldinho Aranha’, com lâminas de alho, couve, batata portuguesa, arroz e farofa (R$ 44). R. Aspicuelta, 533, V. Madalena, 3097-9904. 12h/2h (dom., até 20h). Couv. art.: R$ 18/R$ 25 (2ª e sáb., 21h30/0h). Cc.: todos Cd.: todos.

Veloso

O barman e gerente Souza faz uma das melhores caipirinhas da cidade (R$ 18/R$ 30). A de jabuticaba e a de tangerina com pimenta dedo-de-moça são os hits. Mas não há só isso para beber: o chope Brahma (R$ 7/R$ 8) é perfeito para acompanhar os bolinhos de carne (R$ 28; oito unid.) e as cremosas – e famosas – coxinhas (R$ 27,60; seis unid.). R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h30 (sáb., 12h45/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd: todos. www.velosobar.com.br

Botecos chiques

Boteco São Paulo

É decorado com fotos da cidade e capacetes usados na Revolução Constitucionalista de 1932. Além do cenário vistoso, merece atenção o extenso cardápio. As ‘Redondinhas Cremosas’ são a versão da casa para as coxinhas, com recheio generoso (R$ 26, seis unid.). Para beber, a cerveja Serramalte sai por R$ 11. Há MPB e samba ao vivo, de 6ª e sábado. De 2ª a 6ª, serve pratos executivos a partir de R$ 29.

Av. Pompeia, 2.089, Pompeia, 3872-2444. 11h30/15h (5ª e sáb., 12h/15h30 e 17h30/23h; 6ª, até 1h; dom., 12h/18h). Couv. art.: R$ 12 (6ª e sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.botecosaopaulo.com.br

Cervejas especiais

Frangó

Cassio Piccolo e Norberto D’Oliveira são dois dos maiores experts em cerveja da cidade. No bar, que fica em um casarão centenário, há 450 opções entre importadas e nacionais. Para provar várias de uma vez, opte por um menu-degustação, com várias marcas (de R$ 143 a R$ 390). A coxinha de frango e catupiry (R$ 31, dez unid.) e o frango grelhado (R$ 49 ou R$ 68, acompanhado de polenta, farofa e salada) são ótimos. Lgo. da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 168, Freguesia do Ó, 3932-4818. 11h/0h (6ª e sáb., até 2h; dom., até 19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.frangobar.com.br

Choperias

Dois Irmãos

Nesta casa, fica uma das mais antigas chopeiras ativas na cidade: ela existe desde 1958, e serve chope Brahma (R$ 7). A cerveja Original (600 ml) sai por R$ 12. Já o filé mignon aperitivo (R$ 46) ajuda a matar a fome, assim como os bolinhos de mandioca com camarão e carne-seca (R$ 27, com oito unid.). R. Demóstenes, 55, Campo Belo, 5093-1927. 17h/0h30 (sáb., 12h/0h30; dom. e fer., até 18h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 10 (4ª e sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.doisirmaos.com.br

Happy hour

Tatu Bola

O uniforme dos garçons deixa claro o que você deve pedir para beber: as camisetas estampam diferentes caipirinhas, como a de rapadura com limão (R$ 23,90). Bem preparadas, são servidas em potes de conserva. O bar também serve cervejas de garrafa bem geladas (R$ 13,90, Brahma, Original e Serramalte), e porções como a ‘Mix da Churrasqueira’ (R$ 81,90), com frango, picanha e linguiça.

R. Clodomiro Amazonas, 202, Itaim Bibi, 2539-9071. 17h30/1h (sáb., 14h/1h; fecha dom.). Cc.: M

e V. Cd.: M e V. www.tatubolabar.com.br

Música ao vivo

Café Piu Piu

Em funcionamento desde 1982, a casa continua sempre cheia de gente que o procura por sua programação musical, que privilegia bandas cover de rock, pop e blues. Além do mezanino, o balcão é um bom local para acomodar-se e assistir aos shows. No cardápio, há beirutes a partir de R$ 19, para acompanhar o chope Brahma (R$ 8,50). R. 13 de Maio, 134, Bela Vista, 3258-8066. 20h30/1h (5ª, 21h30/3h30; 6ª e sáb., 21h30/4h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 10/R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V. www.cafepiupiu.com.br