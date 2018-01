Bares reforçam cardápios com novos drinques e petiscos

NOVAS MISTURAS

O Armazém Alvares Tibiriçá reforça o cardápio com o ‘Puerto Escondido’ (R$ 29; foto), à base de tequila, Licor 43, maracujá, abacaxi e limão-siciliano. Também estreia o ‘Hambúrguer da Serra’ (R$ 49), com dois discos de carne, queijo da Canastra e picles de pepino. R. Marquês de Itu, 847, S. Cecília, 2365-1671. 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/20h; fecha 2ª).

Botecos

Bar do Celso

O boteco do fica em uma região movimentada e serve bons espetos de kafta (R$ 8,10), de frango (R$ 8,10) e de queijo coalho com mel (R$ 10,50). Para acompanhar, há cerveja Serramalte (R$ 12,50) e doses de 60 rótulos de cachaça, como a Musa Ouro (R$ 22,50). R. Brejo Alegre, 414, Brooklin Paulista, 5506-6418. 12h/15h e 17h/23h (sáb., 12h/23h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Bar do Sacha

A costela assada no bafo, acompanhada de mandioca cozida, maionese artesanal, vinagrete e farinha (R$ 80,80), é o carro-chefe da casa. A suculenta porção serve duas pessoas. Outras carnes, como a picanha grelhada e fatiada (R$ 89), são igualmente preparadas com capricho. Se estiver difícil encontrar uma mesa livre, fique no balcão ou na calçada, na companhia de uma cerveja gelada (R$ 9,90). R. Original, 87, V. Madalena, 3815-7665. 12h/1h (dom., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empanadas Bar

Fundado nos anos 80 por um argentino e um chileno, o nome do bar já diz tudo: são vários sabores de empanada, incluindo goiabada com queijo. O cliente pode optar por pedir apenas uma (R$ 8,90), ou a porção com seis unidades, menorzinhas, de carne, frango, palmito, carne seca e queijo roquefort (R$ 36,30). Para beber, peça uma garrafa de 600 ml de Serramalte (R$ 12,90). R. Wisard, 489, V. Madalena, 3032-2116. 12h/2h (6ª e sáb., até 3h; dom., 13h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Portella Bar

A casa tem sotaque e tempero nordestino. Os pequenos folhados com recheio de mortadela, pistache e requeijão (R$ 46,90, 8 unid.) são uma boa para anteceder a moqueca de cação com camarão (R$ 73,90). Se ainda precisar de reforço para abrir o apetite, a batida ‘Portella’, com coco, leite condensado e vodca (R$ 21,90), dá conta do recado. R. Prof. Sebastião Soares de Faria, 61, Bela Vista, 3262-2794. 17h/23h50 (sáb., 12h/22h50; dom. e fer., 12h/18h50; fecha 2ª). Cc.: D, Me V. Cd.: D, M e V.

Veloso

O barman e gerente Souza faz uma das melhores caipirinhas da cidade (R$ 19 a R$ 35). A de jabuticaba e a de tangerina com pimenta dedo de moça são os hits. Mas não há só isso para beber: o chope Brahma (R$ 7,80, claro; R$ 9, black) é perfeito para acompanhar os bolinhos de carne (R$ 30; 8 unid.) e as cremosas – e famosas – coxinhas (R$ 30; 6 unid.). R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd: todos. Manobr.: R$ 10. www.velosobar.com.br

Botecos chiques

Bendito Bar

Com iluminação suave, o bar tem um balcão de tijolinhos à vista. O cliente pode pedir, por exemplo, o sanduíche de presunto cru com rúcula, servido no pão de ciabata (R$ 29,50). Os 30 rótulos de vinho acompanham bem os petiscos. Para quem não dispensa um chope, o da Brahma custa R$ 8,50, claro, e R$ 9,50, black. Há também 26 opções de drinque, como o ‘Trilogy’, feito com a vodca Absolut de manga, caju e lichia (R$ 25). R. Doutor Fonseca Brasil, 289, Morumbi, 3749-1066. 12h/1h.

Cc.: todos. Cd. todos. Manobr.: R$ 18. www.benditobar.com.br

Mercearia ZN

Rodeado por prédios residenciais, sossego é a marca do agradável bar, que serve chope Brahma (R$ 8,30, claro; R$ 8,99, black). A cozinha faz petiscos como a calabresa recheada com queijo derretido e orégano (R$ 39,70). Se a fome for maior, peça o filé de linguado com molho de alcaparras(R$ 46,99). Neste domingo (9), a casa comemora 17 anos com 17% de desconto nas massas e vinhos. R. Casa Forte, 438, Jd. França, 2996-8060. 17h/0h (sáb., dom. e fer, 12h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cachaça

Barnabé

Da mesma família Almeida que criou o Mocotó, o bar também tem cardápio nordestino. O baião de dois (R$ 27,90, médio) e o escondidinho de carne-seca (R$ 27,90) são boas pedidas. Para comer com os amigos, tem a porção de carne de sol com mandioca (R$ 44,90). As cervejas são de 600 ml (R$ 11,90, Original e Serramalte), Skol e Itaipava (R$ 10,90). Pça. Comandante Eduardo de Oliveira, 147, Pq. Edu Chaves, 2242-2435. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., até 17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Cervejas especiais

De Bruer

A cerveja aqui é a alma do negócio. A carta do pequenino bar, do cervejeiro artesanal Oliver Buzzo, tem cerca de 120 rótulos. O chop Green Cow custa R$ 22 (350 ml). Para forrar o estômago, há três opções de costela: ‘Brazuka’, ‘Gringa’ e ‘Hermana’ (R$ 38, cada), acompanhadas de purê de batata. Outra pedida é o hambúrguer de pato (R$ 32). R. Girassol, 825, V. Madalena, 3812-7031. 18h/1h (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empório Sagarana

Criado em 2009 para ser um empório, logo virou bar. Quem passa por lá pode escolher entre 150 rótulos de cerveja e 400 de cachaça, que também podem ser levados para casa (R$ 6/R$ 39, a dose). Se a ideia é ficar, o destaque é a cachaça mineira Severina do Popote (R$ 10, a dose). Para acompanhá-la, prove a bruschetta com abobrinha e manjericão (R$ 30, 4 unid.). E reserve espaço para o sanduíche de pancetta (R$ 27). R. Marco Aurélio, 883, V. Romana, 3539-6560. 17h/0h (4ª a sáb., até 1h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos. www.emporiosagarana.com.br

Choperias

Original

O chope Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 8,90, black) é tirado de uma chopeira restaurada, vinda do clássico boteco Joan Sehn, uma das mais antigas em atividade na capital. Da cozinha, saem quitutes deliciosos, como a empadinha de camarão (R$ 10), o bolinho ‘Botta Gallo’ (R$ 27, 6 unid.), feito com ovos de codorna envolto por linguiça, ou a porção de coxinhas de frango (R$ 25, 5 unid.). R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. 17h/1h (6ª, até 2h; sáb., 12h/2h; dom., 12h/21h; fer., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Drinques

Número

O bar tem projeto de Isay Weinfeld e drinques preparados por Derivan de Souza. Jovens vão à casa para bater papo e tomar o ‘Número’, que leva saquê, cranberry, tangerina e licor Cointreau (R$ 39). Para petiscar, há crostinis de atum trufado com broto de beterraba (R$ 38). Antes de ir, lembre-se de fazer reserva. R. da Consolação, 3.585, Cerq. César, 3061-3995. 20h/últ. cliente (fecha dom. a 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Happy hour

La Maison Est Tombée

Dos mesmos sócios do Vaca Véia, tem serviço azeitado. Prefira as mesinhas da calçada e peça o ‘La Belle du Jour’ (R$ 28), com gim, manjericão e limão-siciliano. Para comer, vá de aperitivo de polvo grelhado (R$ 64) e polpetone de carne ao molho pomodoro (R$ 44). R. Jerônimo da Veiga, 358, Itaim Bibi, 3071-2926. 12h/1h (2ª, até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Veríssimo

A decoração é dedicada ao escritor Luis Fernando Veríssimo. Prove a saborosa porção de bolinho de mandioca com camarão R$ 36 (8 unid.) ou as ‘Asinhas do Avesso’, asas de frango com recheio de mandioquinha, bacon e parmesão (R$ 36, 8 unid.). Para beber, fique com o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 10, black) ou Stella Artois (R$ 10). Sábado tem feijoada (R$ 55) animada por um grupo de chorinho. R. Flórida, 1.488, Brooklin, 5506-6748. 12h/1h. Couv. art.: R$ 10 (sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Hotel

Skye

Encravado na cobertura do Unique, é programa ideal para os fins de tarde e noites de céu limpo. As mesas da área externa têm vista para o Parque Ibirapuera. Aproveite o cenário com uma taça de champanhe Veuve Clicquot (R$ 128). Da cozinha do chef francês Emmanuel Bassoleil, sai o ‘Hot Roll’ (R$ 51, 10 unid.), enroladinhos empanados de kani, salmão e ovas de arenque (R$ 51, 10 unid.). Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702. 18h/0h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mexicano

El Kabong

Nada de mariachis no bar. Lá o que toca é blues e rock. Da cozinha texana e mexicana, os nachos acompanhados com o apimentado chilli são campeões de pedidos (R$ 42). Para beber, o ‘Submarino’ (R$ 24) mistura chope, tequila e limão, num copo com a borda salpicada de sal. R. Mateus Grou, 15, Pinheiros, 3061-9939. 17h/0h (6ª e sáb., até 2h; dom., 12h/0h). Cc.: M. e V. Cd.: M. e V.

Música ao vivo

Barnaldo Lucrécia

MPB ao vivo anima o ambiente inspirado nos armazéns de secos e molhados do interior do Brasil. Janelas amplas, folhagens e chão de madeira compõem o cenário. Enquanto curte a música, os clientes podem provar a porção com oito bolinhos de feijoada (R$ 32,80) e os pastéis de shitake (R$ 34,20, 12 unid.). A caipirinha de tangerina e maracujá (R$ 27,90) é outra boa pedida. A garrafa de Original sai por R$ 14,80. R. Abílio Soares, 207, Paraíso, 3885-3425. 18h/0h (5ª, até 0h30; 6ª, até 2h30; sáb., 20h/2h30; fecha dom. a 3ª e fer.). Couv. art.: R$ 15/R$ 37. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roda Viva

Neste sobrado há muitas referências a feras da MPB, com shows todas as noites ao estilo voz e violão. Só se ouve Chico Buarque às quintas e aos domingos. O sanduíche que leva o nome do bar é preparado com cheddar, provolone, Polenguinho, peito de peru e tomate (R$ 32). Para beber, peça a Original de 600 ml (R$ 13). R. Inácio Pereira da Rocha, 351, Pinheiros, 3815-2290. 19h/1h (fecha de 2ª a 4ª). Entrada: R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Para comer

Bar do Betinho

Fundado em 1952, o bar está na quarta geração da família. A boa feijoada, servida às 4ª (R$ 36,50) e aos sábados (R$ 44,90), leva sete tipos de carne suína e vai à mesa acompanhada de arroz, couve, bisteca de porco, torresmo, farofa, molho apimentado, laranja e batida (aos sábados). Para acompanhá-la, peça uma garrafa da cerveja Heineken (R$ 11,50) ou a 1500

(R$ 10). R. Wisard, 264, Vila Madalena, 3813-4037. 11h30/15h (sáb., 12h30/17h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd: todos.

Pub

O’Malley’s

Com duas década de vida, a casa costuma receber gringos e é local ideal para se esbaldar com chope Heineken (R$ 14, a pint). Entre as boas opções está o hambúrguer ‘Little Monster’ (R$ 25) acompanhado de saladinha de repolho e batatas fritas. Há música ao vivo 6ª e sábado (23h30/2h); e de domingo a 5ª, até 1h. Al. Itu, 1.529, Cerq. César, 3086-0780. 12h/4h (6ª e sáb., 12h/5h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variados

Bar Brahma Aeroclube

Situado no Campo de Marte, o lugar mais disputado é o deque. O cardápio sugere porções de bolinhos de bacalhau (R$ 28,90) e de pasteizinhos de carne e queijo (30,90), que fazem tabelinha com o chope da casa (R$ 8,20, claro; R$ 9,90, black). Av. Olavo Fontoura, 650, Santana, 2089-1127. 8h/1h (6ª e sáb., até 5h; dom., até 20h). Couv. art.: R$ 10/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr. R$ 20.

Pé de Manga

De frente para uma praça e com amplo espaço ao ar livre, é um dos bares mais agradáveis da cidade. Para fazer tabela com o chope Brahma (R$ 8,30, claro; R$ 9,20, escuro), prove os acarajés com siri (R$ 48, 8 unid.), ou os bolinhos de mandioca com carne-seca e requeijão (R$ 27, 8 unid.). R. Arapiraca, 152, V. Madalena, 3032-6068. 12h/15h e 18h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h). Cc.: E, D, M e V. Cd.: E, D, M e V. Manobr.: R$ 25.