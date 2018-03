Bares inauguram espaços anexos com carta de drinques exclusivos

O ‘Dark Bloody Mary’ (R$ 27,90; foto), à base de vodca com tinta de lula, suco de tomate, molho inglês, sal, limão e pimenta, é uma das criações do barman Laércio Zulu para o Anexo 474, uma área à parte no Boteco São Bento. R. João Cachoeira, 800, Itaim Bibi, 3074-4389. 17h/últ. cliente (sáb. e dom., 13h/últ. cliente; fecha 2ª).

Na 4ª (18), o Kia Ora inaugura o Naumai, um espaço que servirá coquetéis exclusivos, como o ‘Spiced’ (R$ 28; foto), que mistura gim, água tônica, rabanete e manjericão. R. Dr. Eduardo de Souza Aranha, 377, V. Nova Conceição, 3846-8300. 18h/1h30 (4ª, 18h/3h; 5ª, 18h/3h30; 6ª, 19h/4h; sáb., 20h/4h; fecha dom. e 2ª). Entrada: R$ 15/R$ 70.

Confira dicas de outros bares na cidade:

Novos

Bar do Urso

O nome faz analogia ao mascote da cervejaria Colorado. O espaço, diminuto e despojado, tem poucas mesas. Atrás do balcão, seis torneiras servem clássicos como a Cauim (R$ 10, 350 ml), uma Pilsen de mandioca, e a IPA Eugênia (R$ 12, 350 ml), produzida com uvaia. A casa não tem cozinha. Mas você não precisa passar fome. O espaço incentiva o delivery e empresta o telefone. Hambúrgueres e comida chinesa estão entre as opções. R. Mourato Coelho, 23, Pinheiros, 3562-7010. 18h/0h (5ª e 6ª, até 1h; sáb., 16h/1h; dom., 16h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Altas horas

Filial

Tem um clima ‘antiguinho’ e as paredes são repletas de garrafas – entre elas, mais de 50 rótulos de cachaça. Serve chope Brahma (R$ 8,60, claro; R$ 10,60, black) até tarde da noite. Da cozinha, chegam comidas reconfortantes como o ‘Caldinho Genial’, com mandioca, camarão e queijo gorgonzola (R$ 20), e os bolinhos de arroz (R$ 30, 8 unid.). R. Fidalga, 254, Pinheiros, 3813-9226. 16h/3h30 (sáb., 12h/3h30; dom. e fer., 12h/2h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos

Botiquinho

As mesas ficam lotadas de clientes em busca de delícias como o bolinho de feijoada (R$ 27, 8 unid.). O cardápio também lista a ‘Di Torino’, uma bruschetta com pesto, tomate e muçarela (R$ 34). Para beber, o clima pede uma cerveja, como a Original (R$ 13). R. Capitão Otávio Machado, 447, Chácara S. Antônio, 5183-0281. 12h/0h (sáb., até 18h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

São Cristóvão

Nas paredes do boteco há centenas (milhares, talvez) de fotos e recortes de jornal sobre partidas de futebol. A casa serve uma gostosa alheira (R$ 23), companhia para o chope Heineken (R$ 8,60). Serve também comidinhas, como a carne de panela com alecrim (R$ 42, a porção). R. Aspicuelta, 533, V. Madalena, 3097-9904. 12h/1h (3ª e 6ª, até 23h; dom., até 20h). Couv. art.: R$ 15/R$ 25 (2ª, 21h30/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos chiques

Eu Tu Eles

Luz baixa e parede de taipas criam o ambiente que recebe bandas de pop rock ao vivo. Aos domingos,

o sertanejo esquenta o clima de paquera. No cardápio, escondidinho de carne-seca com mandioca (R$ 40). Av. Brig. Faria Lima, 2.902, Jd. Paulistano, 3071-4535. 18h/2h (3ª, até 1h; sáb. e dom., 16h/0h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 9/R$ 14. Cc.: todos. Cd.: todos.

Choperias

The Joy

Fica em frente ao Mackenzie e atrai universitários e veteranos. O cardápio lista chopes como o Heineken (R$ 8,90, 330 ml) e o irlandês Guinness (R$ 28,90, 500 ml). Constam, ainda, mais de 150 rótulos de cervejas importadas. Entre os petiscos, prove o panini ‘Joy’, recheado com carne-seca e muçarela (R$ 26,90). R. Maria Antônia, 330, V. Buarque, 3628-0690. 11h30/1h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Drinques

The Juniper 44°

Com mesinhas também na calçada, serve drinques assinados pelo mixologista e sócio Matheus Cunha. Os autorais custam R$ 38, cada. Vale provar o suave ‘The Commander’, feito com vodca, xarope de cupuaçu e de maracujá, licor de pitanga e infusão de chimarrão. Se a fome apertar, peça o ‘Burger J44’ (R$ 40), com carne, cheddar e farofa de bacon. R. Dr. Renato Paes de Barros, 115, Itaim Bibi, 3078-1540. 18h/últ. cliente (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Música ao vivo

Morrison

O tradicional bar de rock tem show ao vivo às sextas e aos sábados. Prove o ‘Morrison’, drinque feito com gim, soda limonada e groselha (R$ 20). Para acompanhar, fique com a porção de pastéis (R$ 19/R$ 21). R. Inácio Pereira da Rocha, 362, V. Madalena, 3814-1022. 21h/4h (fecha dom. a 5ª). Entrada: R$ 15/R$ 28. Cc.: todos. Cd.: todos.