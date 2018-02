Bares criam novos coquetéis com cerveja e uísque

Casas criam novos drinques com cachaça, cerveja e uísque. Confira alguns destaques e escolha o seu balcão

Foto: Henrique Peron/divulgação

Batizado ‘Famous Avenue’ (R$ 29; foto), o drinque acima leva rum envelhecido, bourbon, limão-siciliano e maple syrup. O coquetel é uma das novidades na carta do Riviera, assinada pelo jovem barman Kennedy Nascimento. Já o ‘Aphotecary’ (R$ 25) mistura cachaça branca, limão taiti, xarope de mel feito na casa, gengibre e spray de Ardberg. Av. Paulista, 2.584, Consolação, 3258-1268.

Foto: divulgação

No Bar Número, a cerveja Miller Genuine Draft virou ingrediente de cinco drinques – como o ‘Boccanero’ (R$ 39; foto), com rum, cassis e frutas. R. da Consolação, 3.585, Cerq. César, 3061-3995.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O clássico ‘Hanky Pank’ (R$ 29; foto), com vermute, amaro italiano e gim Tanqueray, estreia na carta do Barê, ao lado de outras criações do barman Rafael Pizanti, como o ‘Jack Sparrow’ (R$ 27), com uísque, maracujá e gengibre. Al. Lorena, 1.892, Jd. Paulista, 3564-2015.

Foto: divulgação

Até setembro, a cachaça Yaguara estará em vários bares. No Bossa, ela é dosada no ‘Corcovado’ (R$ 25; foto), com capim-limão. Al. Lorena, 2.008, Jd. Paulista, 3064-4757.