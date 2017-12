Bares com novos drinques refrescantes e outras dicas para o happy hour

+ Entre as criações de Laércio Zulu para o Boteco São Bento, o ‘Clericot’ (R$ 110; foto à esq.) é feito com espumante ou vinho branco e frutas. R. Mourato Coelho, 1.060, V. Madalena, 3074-4389. 15h/últ. cliente (6ª a dom., 12h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Entre as receitas servidas no G&T, o ‘Trilegal’ (R$ 25) tem gim, suco de limão-siciliano, água tônica, uvas verdes e tomilho. R. Peixoto Gomide, 1.679, Jd. Paulista. 18h/0h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos. Inf.: bit.ly/GTGinBar

+ No B.A.R, o ‘Green Light’ (R$ 39; foto à dir.), assinado por Mauro Lukas, leva vodca orgânica, suco de laranja, xarope de gengibre, salsão e sal rosa. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 771, Itaim Bibi, 3035-2242. 18h/2h (sáb., 20h/2h; fecha dom. e 2ª). Cc. e Cd.: A, M e V.

Confira outras dicas do roteiro de bares:

NOVOS

Seu Bibi

No bar-restaurante, um dos coquetéis mais pedidos é o ‘Banho de Moscow’ (R$ 34), que leva vodca, suco de limão, cerveja de gengibre com espuma – servido em uma banheira de plástico, com direito a pato amarelo boiando. No cardápio, ganham destaque as generosas porções: a de camarão com creme de vatapá (10 unid.) sai por R$ 69. Se a fome for grande, tente o filé mignon com bacon, palmito à milanesa e ervilhas (R$ 34). R. Pedroso Alvarenga, 668, Itaim Bibi, 3938-4276. 12h/0h (2ª, 12h/ 16h). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

A Juriti

Na casa aberta em 1957, os 32 tipos de petiscos ficam espalhados pelo balcão, como a rã à milanesa (R$ 20) e a ‘Joana d’Arc’, calabresa grelhada na labareda do álcool (R$ 30). Entre um chope Brahma (R$ 8) e outro, peça as vigorosas batidas de amendoim ou maracujá (R$ 12, cada). R. Amarante, 31, Cambuci, 3207-3908. 8h/0h (dom. e fer., 8h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar do Nico

A varanda da casa de esquina é um ótimo lugar para beber o chope Brahma (R$ 8, claro; R$ 9, black). Não saia de lá sem provar os canapés, de cobertura farta e saborosa. O ‘Ricardo Jafet’ (R$ 33) leva carne crua moída temperada. Outros bons petiscos são os bolinhos de bacalhau (R$ 34, 6 unid.) e as iscas de frango (R$ 37). R. Moreira e Costa, 538, Ipiranga, 2273-4811. 12h/0h (dom., 12h/16h30; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 9 (6ª e sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Asterix Bar

Tem uma carta com mais de 400 rótulos de cervejas, como a Dogma Hop Lover (R$ 29,90, 310 ml). O bar também conta com quatro tipos de chopes diferentes: o Guinness (R$ 27,90, 568 ml) e o Boktor Brau (R$ 14,90, 300 ml) estão entre os mais pedidos. Para dividir, peça a linguiça recheada (R$ 54, para dois) com tomate seco e muçarela de búfala, ou a de azeitona verde e provolone. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 573, Jd. Paulista, 3368-5610. 17h/1h (6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/0h; fer., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol, azulejos brancos e cardápio com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 48,90). Outro quitute irresistível são as coxinhas, que chegam a derreter na boca (R$ 29,90, 8 unid.). O chope Brahma custa R$ 8,90 (claro) e R$ 9,90 (black). R. Luís Góis, 1.728, V. Clementino, 2729-2730. 17h/0h (6ª, 13h/0h; sáb., 12h30/0h; dom., 13h/23h; 2ª, 17h/ 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.