Bares têm cardápios remodelados

O livro ‘On The Road’, de Jack Kerouac, inspira pratos do BTNK. O sanduíche ‘Dean The Cowboy’ (R$ 30; foto acima) leva brisket bovino, queijo e molho barbecue. De sobremesa, tem ‘American Pie’, torta de maçã polvilhada de café com calda de frutas vermelhas e chocolate (R$ 20). R. Visc. de Parnaíba, 1.253, Mooca. 6ª,21h/4h; sáb., 20h/4h. Inf.: faleconosco@btnk.art.br

Noh

Drinques moleculares são o mote do bar. Entre as novidades do cardápio, está o ‘Port Negroni’ (R$ 32), com gin Bombay, Grey Goose L’Orange, Martini Bitter, vinho do Porto e uma mescla de especiarias. Já o ‘Space Old Fashioned’ (R$ 48) é servido apenas às quintas-feiras – e é preparado com uísque, Angostura, água com gás e laranja, usando uma técnica de preparo a vácuo. R. Bela Cintra, 1.709, Consolação, 2609-3673. 18h/23h (5ª, 18h/0h; 6ª, 18h/1h30; sáb. 19h/1h30; fecha dom. e 2ª). Entrada: R$ 15 (5ª a sáb., após as 21h). Cc. e Cd.: A, D, M e V. www.nohbar.com.br

Mais opções de Bares e Balada

Botecos

Bar do Luiz Fernandes

No bar, aberto em 1970, as bebidas são preparadas pelo seu Luiz, dono deste e de mais dois estabelecimentos que levam seu nome. As batidas de vinho com morango

(R$ 8) e de amendoim com licor de cacau (R$ 8), são algumas das opções de drinques. Todos os petiscos, como o brasileirinho com carne defumada e couve manteiga e o de batata com alcachofra, muçarela ralada e aliche (R$ 5, unid.), são preparados por dona Idalina, mulher do proprietário. R. Augusto Tolle, 610, Santana, 2976-3556. 16h/0h (sáb. e dom., 11h/19h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bardoluizfernandes.com.br

Música ao vivo

Manifesto

Children of the Beast (cover do Iron Maiden) e The Best Guns N’ Roses (cover do Guns N’ Roses), entre outras bandas, revezam-se no palco do bar todos os dias. Os fãs do rock ainda podem conferir guitarras e pratos de bateria autografados por integrantes do Motorhead, Scorpions e Europe. Para beber, peça uma cerveja Budweiser (R$ 10,90). R. Iguatemi, 36, Itaim Bibi, 3168-9595. 11h30/15h30 (5ª, 11h30/15h30 e 20h/últ.; 6ª, 11h30/15h30 e 22h/últ.; sáb., 22h/últ.; dom., 18h/últ.). Entrada: R$ 25 (mulher; vip até 23h)/R$ 28 (homem). Cc.: todos. Cd.: todos. www.manifestobar.com.br

Variados

Ibotirama

A happy hour é animada por mais de 60 a 80 rótulos de cervejas importadas de países como a Argentina e a Holanda. Para quem não quer enfrentar o desafio, há copos de chope mais comportados (R$ 14,90, 300 ml; R$ 19,90, 500 ml). Prove as iscas de merluza empanadas (R$ 42,90) ou a carne-seca com mandioca (R$ 65).

R. Augusta, 1.236, Consolação, 3285-2247. 6h/0h30 (6ª, até 2h30; dom., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Balada

Armada de Dumbledore

O universo de Harry Potter vira festa, com decoração, bebidas e projeções inspiradas no personagem criado por J.K. Rowling. No som, pop, rock e indie. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (13), 23h. R$ 50/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Festa Odara

Caetano Veloso completou 74 anos no último domingo – e a Festa Odara comemora o aniversário do artista. Os DJs Simoníssima, Rubens Ca, Johnny Harp e a banda Odara tocam suas músicas e não deixam de fora outros nomes da MPB. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Hoje (12), 23h. R$ 20/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Festa QBeleza

Com foco na música brasileira, a festa tem show do Quarteto São Jorge, interpretando músicas de Caetano Veloso, Tim Maia entre outros artistas. Jonatha Cruz é o DJ. Centro Cultural Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena, 3459-5321. Sáb. (13), 23h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.