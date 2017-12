Bares fazem aniversário com festa e novidade na carta de drinques

+ O pub All Black completa 16 anos com festa. Uma cerveja Session Ipa (R$ 12/R$ 18) foi criada exclusivamente para o evento, que conta com shows das bandas Insônica e Burnz. R. Oscar Freire, 163, 3088-7990. 5ª (14), 17h. R$ 15/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Para comemorar um ano do Biri Nait, Talita Simões criou o drinque ‘No Grau’ (R$ 26/R$ 36; foto) com romã, amêndoas, licor francês, suco de limão, gim e tônica. R. Cunha Gago, 864, Pinheiros, 3032-9028. 19h/últ. cliente (sáb., 20h/últ. cliente; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira mais dicas de bares

Botecos

Papo, Pinga e Petisco

Fica no mesmo lugar em que, nos anos 1960, havia a boate Djalma’s, onde ocorreu o primeiro show de Elis Regina na cidade. Para beber, há cachaças curtidas (R$ 8) e as mineiras (R$ 11/R$ 13). Não deixe de pedir o sanduíche de carne louca (R$ 23,50). Neste mês, o bar excepcionalmente abre aos domingos, exceto dias 24 e 31/12. Pça. Franklin Roosevelt, 118, Consolação, 3257-4106. 18h/1h (fecha 2ª). Cc.: não aceita. Cd.: E, M e V.

Botecos chiques

Bar da Vila

O ambiente é gostoso e a cozinha capricha em itens como a porção ‘Calabresa Mariana’ (R$ 44), temperada com erva-doce e acompanhada de pão italiano, ou o sanduíche ‘Bonde Carne Louca’ (R$ 31). Para beber, chope Brahma (R$ 9,35, claro). R. Joaquim Távora, 1322, V. Mariana, 5539-4887. 17h/0h30 (sáb., dom. e fer., 12h/0h30). Couv. art.: R$ 11 (6ª e sáb., após 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Drinques

NOH

Drinques moleculares são o mote do bar. Arrumadinho, com música eletrônica tocando ao fundo e luz baixa, funciona como pré-balada. Entre as receitas, tem o ‘Mojito NOH’ (R$ 30), feito com cubos de melancia com rum injetado a vácuo. Para comer, vale pedir o ‘Boteco’, (R$ 29/R$ 41,50), petisco composto por cubinhos de queijo coalho e tapioca, servidos com mel, cestinha de carne-seca e pasteis. R. Bela Cintra, 1.709, Consolação, 2609-3673. 18h/23h (5ª e 6ª, até 1h30; sáb., 19h/1h30; fecha dom. e 2ª). Entrada: R$ 15 (após 21h). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Happy hour

Kraut

Com decoração minimalista, a casa poderia estar em alguma rua de Berlim. Uma das opções tipicamente alemãs é o ‘Schnitzel’ (R$ 25), carne de porco empanada servida em pedacinhos, com salada de batata ao estilo da Bavária. Entre as bebidas, o destaque vai para os drinques com Steinhager. O ‘Gurke’ (R$ 17/R$ 25), por exemplo, leva tônica, xarope de flor de sabugueiro, pepino e limão-siciliano. R. Barão de Tatuí, 405, V. Buarque, 4323-6390. 12h/15h e 18h/0h (6ª e sáb., até 1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mexicano

Taco

Bom lugar para comer nachos (R$ 32,30) e quesadilhas (R$ 36,50/R$ 49,60). Não poderia faltar tequila (R$ 16/R$ 42, a dose) para acompanhar. A partir das 17h, há festival de comida mexicana, com sete pratos do cardápio, molhos e tortilhas à vontade (R$ 59,90). R. Gabriele D Annunzio, 1.301, Campo Belo, 5042-2858. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20.

Música ao vivo

Bar do Alemão

Com boa música, a casa é ponto de encontro de importantes artistas do samba paulista. Serve chope Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 9,20, black). O filé à parmegiana (R$ 40) é boa pedida. Entre as porções, peça a de bolinho de bacalhau (R$ 35,60, 12 unid.). Av. Antártica, 554, Água Branca, 3862-5975. 11h/1h (5ª a sáb., 11h/4h; fer., 18h/últ. cliente; dom., 18h/0h). Couv. art.: R$ 10/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos. Estac. conv. ao lado: R$ 5 (1h).

Para comer

Viela Bar

No cardápio, uma das opções é o macio e saboroso ‘Burgão do Johnny’ (R$ 37,90), com mix de carnes vermelhas, bacon, cebola caramelizada e maionese verde, que vem à mesa acompanhado de batata rústica. Na carta de bebidas, há cerveja Original (R$ 14,90) e doses de uísque (R$ 24,90/R$ 72) e tequila (R$ 17,90/R$ 22,50). R. Manoel Guedes, 281, Itaim Bibi, 2305-2453. 12h/15h e 17h/0h (6ª, sáb. e dom., 12h/0h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Variados

Pita Kebab Bar

Esta é uma das primeiras casas na cidade onde a dupla cerveja e kebab fez sucesso. O típico sanduíche é feito com pão folha, parecido com o pão sírio, só que mais fininho. Das dez opções de recheio, o de cordeiro (R$ 28 ou R$ 39, no prato) é um clássico do bar, e vai bem com a cerveja Heineken (R$ 9/ R$ 13). Para variar, o ‘Kafta Especial’ leva coalhada seca, tabule, molho de iogurte e batata frita (R$ 33, no prato). R. Francisco Leitão, 282, Pinheiros, 3774-1790/91. 12h/0h30 (dom. e 2ª, até 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Miracle

Criado em Nova York pelo barman Nico de Soto, o temático bar pop-up coloca o SubAstor em clima de Natal. Lá, a carta assinada por ele será executada por Fabio La Pietra, Rogério Frajola e Plinio Joaquim. As bebidas são servidas em copos personalizados. São dez tipos de coquetéis (R$ 32, cada) e dois shots (R$ 13, cada). Entre as opções, está o ‘Naughty Shot’, que mistura cachaça e canela. Servido quente, o drinque ‘Bad Santa’ é feito com vinho, licor Dry Curaçao, especiarias e uva passa branca. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 20h/4h (3ª a 5ª, até 3h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos. Até 15/12.

Feira Colheita de Natal

Com curadoria do sommelier Daniel Lage, a feira promove degustação de vinhos exclusivos e premiados, como o Moscatel. Antes do evento, às 11h, há um workshop sobre vinhos disruptivos, para apenas 20 pessoas. Red Buteco de Vinhos. R. Mourato Coelho, 1.160, V. Madalena, 3031-5171. Sáb. (9), 12h/20h. R$ 70. Vendas pelo site: www.redbuteco.com.br