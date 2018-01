Almoços especiais estão entre os destaques das dicas de bares

Foto: Mario Rodrigues Junior

No Brexó Bar e Cozinha, o estrogonofe de carne (R$ 24; foto), com arroz branco e batata palha, está entre os pratos servidos no almoço de 2ª a 6ª. R. Tabapuã, 1.470, Itaim Bibi, 3812-8181. 12h/15h e 17h/últ. cliente (2ª, 12h/15h; sáb. e dom., 12h/últ. cliente). Cc. e Cd.: todos.

Em todos os dias da semana, o Ambar serve um ‘PF’ diferente. De 4ª, tem filé à parmegiana (R$ 30; foto); de 3ª, a sugestão é o fettuccine com legumes e peixe (R$ 27). R. Cunha Gago, 129, Pinheiros, 3031-1274. 12h/1h (2ª, 12h/16h; 3ª e 4ª, 12h/0h; dom., 12h/ 18h). Cc. e Cd.: todos.

Bar do Jiquitaia

A casa, com apenas 20 lugares, fica no primeiro andar do restaurante de comida brasileira. Lá, peça os tacos de pé de porco, com coentro, rabanete e salsa verde (R$ 18, 2 unid.). Para beber, o ‘Detox’ (R$ 27), com gim, xarope de manjericão fresco e limão, é boa opção. R. Antônio Carlos, 268, Consolação, 3262-2366. 12h/15h 19h/2h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Café Journal

O local abriga uma adega com 500 rótulos de vinho, como o vinho Carmen (R$ 115, a garrafa). Do cardápio, experimente a paleta de cordeiro com cuscuz de berinjela e amêndoas (R$ 149, para dois).

Al. dos Anapurus, 1121, Moema, 5055-9454. 12h/últ. cliente (dom., até 17h) . Cc.: todos.

Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Salve Jorge

O teto é decorado com mais de 1.600 garrafas vazias. As garrafas de Original (R$ 14,80, 600 ml) são mantidas num balde de gelo ao lado das mesas. Mas quem prefere chope também tem a opção do Devassa (R$ 7,50, o claro). Prove a porção de bolinhos de carne-seca com mandioca (R$ 36,80). R. Aspicuelta, 544, V. Madalena, 3815-0705. 17h/2h (sáb., 12h/3h; dom., 12h/0h; fecha 2ª).

Cc.: todos. Cd.: todos.