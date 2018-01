Seis dicas de bares para o fim de semana

Bar do Caldo

Apesar do nome, o bar só serve três opções de caldos: feijão (R$ 15), mocotó (R$ 18) e fava (R$ 18). O forte da casa são os pratos inspirados na culinária nordestina, como o sarapatel com farofa e pão (R$ 20). Para acompanhar, peça a caipirinha de limão com cachaça Kariri e mel (R$ 12/R$ 25). R. Judith Zumkeller, 152, Pq. Mandaqui, 2203-5475. 10h/22h (fecha dom.). Cc.: todos. Cd:. todos.

Genuíno

O bar tem no chope Brahma (R$ 8,20, claro; R$ 9,95, black) a bebida oficial. No arborizado quintal ou na varanda, beba em companhia da deliciosa picanha no réchaud (R$ 99, para dois), acompanhada de polenta, farofa, alho frito e vinagrete. R. Joaquim Távora, 1217, V. Mariana, 5083-4040. 17h/1h. Couv. art.: R$ 10 (sáb.). Cc.: todos. Cd.: todos. Est. conv.: R$ 22.

Izakaya Issa

O lugar, que está sempre cheio, é bem pequeno. Principalmente nos fins de semana, quando não aceita reserva. As sugestões da casa são a porção de takoyaki (R$ 42), bolinho assado de polvo, e o sara udon (R$ 55), macarrão seco com legumes e frutos do mar. Para beber, há uma grande variedade de saquês, a partir de R$ 28. R. Barão de Iguape, 89, Liberdade, 3208-8819. 18h30/23h (sáb. dom. e fer., 11h30/15h30 e 18h/23h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Magnólia

Um palquinho no meio do salão recebe bons shows. Quinta-feira é dia de sertanejo; na sexta, há shows de rock; e, nos sábados e domingos, gafieira. Do menu, peça os bolinhos de berinjela (R$ 29,10, 10 unid.). Para beber, experimente o quentão gelado (R$ 24,50), feito com vodca ou cachaça, lima, gengibre e hortelã. R. Marco Aurélio, 884, V. Romana, 3463-4994. 11h/16 e 17h/últ. cliente (sáb. e dom., 12h/últ. cliente). Couv. art.: R$ 10/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Trabuca Bar

Durante o dia, a casa serve opções como o ‘Picadinho ao Parmegiana’ (R$ 38), acompanhado de farofa, arroz, feijão, banana à milanesa e ovo perfeito. O agito e a música alta marcam o serviço noturno do bar – que ganha, então, ares de balada, com direito a DJs, área VIP e seguranças espalhados por todo o ambiente. Os drinques ‘Rosavida’ (R$ 31), feito com rum, St. Germain, e um fermentado de pera e limão, e ‘Cosmopop’ (R$ 31), com Aperol, limão e essência de laranja com cranberry, são excelentes pedidas. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1444, Itaim Bibi, 9402-8-1496. 11h30/15h e 18h/2h (sáb., 12h/3h; 2ª, 11h30/ 15h; fecha dom. Cc.: todos. Cd.: todos.)

Ugue’s

Aberto há quase 50 anos, o bar serve uma suculenta feijoada às quartas e aos sábados (R$ 75, para dois). Diariamente, a coxinha (R$ 6) do estabelecimento, que faz jus à boa fama, pode ser degustada. Se quiser beber, peça cerveja Original (R$ 13). R. Marques Itu, 1.018, V. Buarque, 3661-3197. 11h/0h

(dom. e fer., 11h/17h30). Cc.: todos. Cd.: todos.