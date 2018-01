Cinco dicas de bares para o fim de semana

Foto: Bier Hub/Divulgação

Bier Hub Festival

Cinco cervejas artesanais são lançadas no evento, com shows e food trucks. Rooftop 5. R. Coropés, 88, Pinheiros. Sáb. (4), 13h. Grátis (R$ 40, com degustação). Vendas: www.eventbrite.com

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bar da Vila

A cozinha capricha em itens como a ‘Calabresa Mariana’, temperada com erva-doce e acompanhada de pão italiano (R$ 44), que vai bem entre um chope Brahma e outro (R$ 7,70, claro; R$ 9,10, black).

R. Joaquim Távora, 1322, V. Mariana, 5539-4887. 12h/0h. Couv. art.: R$ 10 (6ª a sáb., a partir das 21h). Cc.: todos. Cd.: todos. www.bardavila.com.br

BarTira

Vizinho da PUC, serve cerveja Original (R$ 11,90) e pratos como o ‘Frango Crocante’, empanado com corn flakes (R$ 39,40). R. Ministro Godói, 999, Perdizes, 2645-0474. 11h/14h30 e 16h30/1h (sáb., 13h/1h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Kraut

Uma das opções tipicamente alemãs é o ‘Schnitzel’ (R$ 25), carne de porco empanada em pedacinhos, com salada de batata ao estilo da Bavária. Entre as bebidas, destaque para os drinques com Steinhager, caso do ‘Gurke’ (R$ 17/R$ 25). R. Barão de Tatuí, 405, V. Buarque, 4323-6390. 18h/0h (6ª e sáb., até 1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOH

Entre as receitas, há o ‘Mojito NOH’ (R$ 30), feito com cubos de melancia com rum injetado a vácuo, e o ‘La Sicilia’ (R$ 36), vodca Grey Go- ose la Poire, uva thompson, limão-siciliano e manjericão. Para comer, vá de provolone à milanesa (R$ 36). R. Bela Cintra, 1.709, Consolação, 2609-3673. 18h/23h (5ª e 6ª, até 1h30; sáb., 19h/1h30; fecha dom. e 2ª). Entrada: R$ 15 (2ª a sáb., após as 21h). Cc.: todos. Cd.: todos. R$ 23. www.nohbar.com.br