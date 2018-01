Dicas de bares e baladas para o fim de semana

Kraut Bar

A casa passou a servir no almoço seu schnitzel (R$ 24/R$ 29) de frango (foto acima), carne, porco, berinjela ou abóbora – com uma salada e um acompanhamento, como purê de batata. Por mais R$ 5, vem com arroz e feijão. R. Barão de Tatuí, 405, V. Buarque, 4323-6390. 12h/15h e 18h/0h (6ª, 12h/15h e 18h/1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Empório da Cerva

A cerveja, como sugere o nome da casa, é a protagonista do local. Mais de 150 rótulos estão à disposição. Boa opção é a alemã Hofbrau Original (R$ 25,50), leve e refrescante. Petiscos e sanduíches são servidos a partir das 15h. O ‘Burger Beer’ (R$ 24,50) é um hambúrguer que leva cebola caramelizada, bacon, agrião e queijo cheddar derretido com chope IPA. R. Pirapora, 98, Paraíso, 3051-4311. 12h/23h30

(2ª, 12h/16h; 3ª, 12h/22h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mestre das Batidas

Aqui, as batidas são preparadas só com frutas naturais – nada de polpa congelada. Uma das campeãs de pedidos é a de vinho com pêssego (R$ 15), assim como a de bombom Sonho de Valsa, licor de cacau, leite condensado e vodca (R$ 19). Aberto em 1963, o bar prepara a linguiça grelhada em um fogareiro a álcool (R$ 48) e o tradicional bolinho de bacalhau (R$ 36, a porção). R. Clodomiro Amazonas, 440, Itaim Bibi, 3168-7418. 6h/0h (5ª a sáb., até 1h; dom., até 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lira

Duas mesas coletivas e cadeirinhas de praia são a marca do bar, voltado a cervejas artesanais.

A Camale IPA (R$ 32, 500 ml) vai bem com tábuas montadas com queijos brasileiros (R$ 8/R$ 14, 30g/50g) e embutidos (R$ 8/R$ 12, 30g/50g). A casa também conta com carta de vinhos nacionais

(R$ 55/R$ 120). R. Marquês de Itu, 1.039, S. Cecília, 2528-3786. 17h/23h (sáb., 14h/23h; dom., 14h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Up Cozinha & Bar

Entre os destaques do cardápio de inspiração latina está o ‘Chihulana’ (R$ 39), batatas rústicas com tiras de filé e ovo frito condimentado com gema mole. Da carta de bebidas, não deixe de experimentar

o drinque autoral ‘A Mexicana’ (R$ 26), que leva tequila prata, pimenta, suco de limão e melancia. R. Antônio Carlos, 395, Consolação, 2659-1367. 18h/0h30 (6ª até 1h; sáb., 16h/1h; dom., 16h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Balada

Michael Douglas

Tocando o melhor do eletrônico e do house, a festa comemora um ano de atividade. Club Yacht (700 lug.). R. 13 de Maio, 703,Bela Vista, 3104-7157. Hoje (29), 23h59. R$ 40/R$ 100.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Noche Latina

Salsa, cumbia e boleros fazem parte da festa. A banda Quimbará e a orquestra Timba Havana tocam clássicos da música latina. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Hoje (29), 23h. R$ 15/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Pard Party

Mesclando rap, pop e eletrônico,a festa conta com cinco DJs para esta edição. Lions Nightclub

(500 lug.). Av. Brigadeiro Luis Antônio, 277, Bela Vista, 3104-7157. Sáb. (30), 23h30. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Gaarden is Open by Hoegaarden

A cerveja Hoegaarden monta espaço com gastronomia, música e festas. No sábado (30) e no domingo (1º), há, respectivamente, discotecagem do DJ Paulão e do DJ Peba Tropical, ao lado do DJ Formiga – indo do samba ao soul. Quem comprar a cerveja (R$ 10) entre 4ª e 6ª, das 15h às 22h, e também aos sábados e domingos, ganha um petisco. De 4ª a 6ª, o chef Raphael Despirite prepara menu com entrada, prato principal e sobremesa (R$ 25), servido entre 12h e 15h. R. Fradique Coutinho, 47,

Pinheiros. 12h/22h (sáb. e dom., 16h/23h; 3ª, 12h/15h, fecha 2ª). Grátis (sáb. e dom., R$ 20). Cc. e Cd.: A, M e V. Até 15/10.