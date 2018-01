Confira opções de bares para a semana

LEIA MAIS| Blitz Haus reabre na Augusta

Novos

Soul Botequim

O espaço conta com 15 torneiras de cerveja – conectadas, estrategicamente, à parede da câmara fria do bar. Entre as que saem com frequência está a Burgman Lager (R$ 12,90, 300 ml), opção suave vinda de Sorocaba. Para petiscar, vale provar as ‘Empanadas Hermanas’ (R$ 8, unid.), servidas nos sabores queijo com cebola, carne suave e carne picante. Av. Padre Antônio José dos Santos, 812, Cidade Monções, 3297-0006. 17h/0h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Altas horas

Bar do Jiquitaia

A casa, com apenas 20 lugares, fica no primeiro andar do restaurante de comida brasileira. Lá, há comidinhas em conta, como coxinhas de frango caipira (R$ 17, 5 unid.), hambúrguer de porco (R$ 28) e ceviche de chuchu e camarão (R$ 21). Para beber, ‘Detox’ (R$ 27), com gim, xarope de manjericão fresco e limão. R. Antônio Carlos, 268, Consolação, 3262-2366. 19h/2h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos

Galinheiro Grill

As mesas na parte externa do bar ocupam uma boa extensão da calçada. O ambiente é favorável a uma cerveja (R$ 13,50, a Original). Para comer, o campeão de pedidos é o frango na brasa (R$ 44,80), bom casamento com a porção de polenta em cubinhos, com parmesão ralado (R$ 30,90). R. Inácio Pereira da Rocha, 231, Pinheiros, 3816-3208. 12h/1h (2ª e 3ª, 18h/1h; dom., 12h/ 0h). 2ª (20), 12h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Happy hour

Bar do Juarez

Esta unidade possui dois andares. A picanha no réchaud (R$ 104) é o destaque desta casa. Para acompanhar, a cerveja long neck pode ser Bohemia (R$ 10) ou Stella Artois (R$ 10,50). Se preferir um drinque, prove o ‘Blue Moon’, feito com curaçau, rum, leite de coco e abacaxi (R$ 23). Tem mais três endereços na cidade. Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.164, Itaim Bibi, 3078-3458. 12h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Hotel

The Wall

Instalado no térreo do estiloso Hotel Unique, é bem mais calmo do que o Skye, famoso bar na cobertura, que tem uma belíssima vista para o Parque Ibirapuera e para a região dos Jardins. A casa também tem criações interessantes, como o ‘Red Sky Fiee’ (R$ 40), feito com licor de frutas vermelhas, vodca, gim, absinto e energético de frutas vermelhas Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4700. 7h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Para comer

Bar da Dona Onça

Comandado por Janaína Rueda, a ‘Onça’, o ambiente é elegante e tem cadeiras confortáveis. O cardápio apresenta receitas simples em versões sofisticadas. Além de porções, como a de rabada servida com polenta cremosa e agrião (R$ 63), há pratos como o Raviolini de lagostim com camarão e molho bisque (R$ 69). Para harmonizar, escolha as opções entre os 94 rótulos de vinho e os 11 de cerveja. Av. Ipiranga, 200, República, 3257-2016. 12h/23h30 (5ª a sáb., até 0h30; dom., até 17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variados

Café Journal

Frequentado por um público acima dos 30 anos, abriga uma adega com 500 rótulos de vinho (cerca de 6 mil garrafas), como o vinho Carmen (R$ 145, a garrafa). Para quem prefere cerveja, as long necks Heineken e Stella custam R$ 14. Do cardápio, experimente a paleta de cordeiro com cuscuz de berinjela e amêndoas (R$ 162, para dois). Al. dos Anapurus, 1.121, Moema, 5055-9454. 12h/últ. cliente (dom., até 17h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Especial

World Class Drink Festival

Bebidas com preço fixo de R$ 25 são servidas nesta 2ª edição do evento. No Trabuca (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.444), a opção é o ‘Pandora e a Caixa’, com cachaça, tintura de guaraná, licor Fireball, limão-siciliano, abacaxi grelhado e mel de orquídeas. Até 26/11. Inf.: bit.ly/wclass2