Cervejaria Colorado abre bar em São Paulo

Há 21 anos, a cervejaria Colorado, sediada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, inaugurava uma tendência que, tempos depois, viraria febre: as cervejas artesanais. Para dar sequência ao vanguardismo na área, a empresa, adquirida em 2015 pela Ambev, abriu em fevereiro o primeiro bar próprio na capital.

O Bar do Urso – nome que faz analogia ao mascote da marca – fica no coração de Pinheiros. O espaço, diminuto e despojado, tem poucas mesas dispostas em três ambientes. Um deles, uma espécie de jardim de inverno, é decorado com um sorridente urso.

Foto: Onze.tv/Divulgação

Atrás do balcão, seis torneiras servem clássicos da cervejaria, como a Cauim (R$ 10, 350 ml), uma Pilsen de mandioca, e a IPA Eugênia (R$ 12, 350 ml), produzida com uvaia, fruta típica do Estado. As variações da bebida, bem como a história do local, são explicadas em detalhes pela simpática Sueli, responsável por tirar os chopes.

A casa não possui cozinha própria. Ou seja, não serve comida – com exceção de amendoins para petiscar. Mas isso não significa que você precisa passar fome enquanto aprecia uma das cervejas.

Apostando no fomento ao comércio da região, o espaço incentiva o delivery – cada cliente escolhe o que preferir. Esfihas, hambúrgueres e comida chinesa estão entre as opções disponíveis. Em tempo: o bar empresta o telefone para fazer os pedidos.

ONDE: R. Mourato Coelho, 23, Pinheiros. QUANDO: 17h/1h (fecha 2ª). QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos