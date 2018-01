Barbatuques lança CD; confira mais shows da semana

Hoje (4)

Almir Sater

Sem gravar disco há 8 anos, o cantor e violeiro faz show com seus sucessos. ‘Tocando em Frente’ e ‘Chalana’ estão entre eles.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6) e 2ª (7), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arrigo Barnabé

O músico, um dos principais nomes da Vanguarda Paulistana, desenvolve um trabalho de trio ao lado de Pedro Gadelha (baixo) e Sérgio Reze (bateria), com músicas de seu repertório.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Hoje (4) e sáb. (5), 22h30. R$ 62. Cc.: todos. Cd.: todos.

Banda Gentileza

Representante da atual cena de Curitiba, o grupo faz show de lançamento do segundo álbum, ‘Nem Vamos Tocar Nesse Assunto’.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Hoje (4), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Barbatuques

Barbatuques

Celebrando 18 anos de carreira, o grupo faz show de lançamento do quarto CD, ‘Ayú’. Explorando a percussão corporal, eles trabalham com os mais diversos estilos, entre eles rock, pop e flamenco.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (4) e sáb. (5), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Café no Bule

Zeca Baleiro, Naná Vasconcelos e Paulo Lepetit formam o projeto Café no Bule, que lança seu primeiro álbum. A mistura de ritmos como ciranda, blues e maracatu dá o tom da sonoridade arquitetada pelo trio. Por motivos de saúde, Naná não participa das apresentações.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6) e 2ª (7), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos

Jorge Vercillo

Comemorando 20 anos de carreira, o artista destaca as músicas do novo trabalho, ‘Extra Físico’. Disponível apenas em plataformas digitais, o álbum tem músicas como ‘Silêncio na Favela’ e ‘Talismã Sem Par’.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Hoje (4), 22h. R$ 90/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

‘OBMJ Ataca’ é o novo álbum da Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Com título baseado no filme ‘Marte Ataca!’ (1996), o primeiro trabalho autoral do grupo homenageia a ficção científica. O repertório é totalmente instrumental.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (4) e sáb. (5), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Plebe Rude

Com Phillipe Seabra (voz e guitarra) à frente, o grupo de Brasília apresenta músicas do mais recente álbum, ‘Nação Daltônica’ (2014), além de sucessos.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (4) e sáb. (5), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Yonatan Gat

Ao lado de Sergio Sayeg (baixo) e Gal Lazer (bateria), o guitarrista americano apresenta músicas do EP ‘Physical Copy’.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Hoje (4), 23h (abertura, 22h). R$ 20/R$ 25.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Zélia Duncan

Acompanhada por quatro instrumentistas, a cantora e compositora participa do projeto Sala de Estar. Ela interpreta músicas próprias e de autoras como Rita Lee e Joni Mitchell.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6), 19h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (5)

Almir Sater

Leia mais acima

Arrigo Barnabé

Leia mais acima

Barbatuques

Leia mais acima

Café no Bule

Leia mais acima

Cauby Peixoto

Aos 84 anos, o cantor lança o álbum ‘Cauby Sings Nat King Cole’. Ele relembra clássicos gravados pelo artista americano, entre eles ‘When I Fall In Love’ e ‘An Affair to Remember’.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (5), 21h; dom. (6) e 2ª (7), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Leandro Maia

O cantor, compositor e violonista apresenta show do CD ‘Suíte Maria Bonita’, que combina música erudita e literatura. O pianista André Mehmari é o diretor musical. Sergio Santos participa da apresentação.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (5), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lô Borges

Um dos principais nomes do Clube da Esquina, o mineiro faz show acompanhado pelo guitarrista Henrique Matheus. ‘Paisagem da Janela’, ‘O Trem Azul’ e ‘Tudo que Você Podia Ser’ estão no repertório.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sáb. (5), 19h; dom. (6) e 2ª (7), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Leia mais acima

Plebe Rude

Leia mais acima

Zélia Duncan

Leia mais acima

Dom. (6)

Almir Sater

Leia mais acima

Belo

O cantor faz dois shows, em locais diferentes. Ele lançou no ano passado o álbum ‘Mistério’, com participação de Ivete Sangalo em ‘Linda Rosa’. O público pode esperar para ouvir alguns de seus grandes sucessos, entre eles ‘Tua Boca’ e ‘Eternamente’.

Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Dom. (6), 23h (abertura; show, 1h). R$ 30/R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Carioca Interlagos (1.000 lug). Av. Atlântica, 3.797, Interlagos, 5666-2267. Cc.: todos. Cd.: todos. Dom. (6), 23h (abertura; show, 3h). R$ 30/R$ 50. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Café no Bule

Leia mais acima

Cauby Peixoto

Leia mais acima

Lô Borges

Leia mais acima

Thiago Pethit

Em ‘Rock’n’ Roll Sugar Darling’ (2014), seu terceiro álbum, o artista é influenciado pela estética do glam rock dos anos 1970. Além das novas composições, canções dos dois discos anteriores estão no repertório da apresentação.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom (6), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zélia Duncan

Leia mais acima

2ª (7)

Almir Sater

Leia mais acima

Café no Bule

Leia mais acima

Cauby Peixoto

Leia mais acima

Lô Borges

Leia mais acima

Turma do Iê Iê Iê

Com direção de Beto Marden e roteiro de Luciana Sendyk, o espetáculo homenageia os 50 anos da Jovem Guarda. Sete artistas apresentam as principais canções da época. Martinha e Wanderley Cardoso participam.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 2ª (7), 21h. R$ 50/R$ 100.

Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (8)

Banda Mantiqueira

Liderada por Nailor Proveta (sax alto e clarinete), a big band transporta a MPB para este tipo de formação. ‘Samba da Minha Terra’ (Dorival Caymmi), ‘Linha de Passe’ (João Bosco, Aldir Blanc e Paulo Emílio) e ‘Carinhoso’ (Pixinguinha) estão no repertório da apresentação.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. 3ª (8), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bibi Ferreira

A atriz e cantora apresenta o espetáculo ‘Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra’, acompanhada por orquestra de 18 músicos regida por Flávio Mendes. ‘Night and Day’, ‘Dindi’ e ‘All The Way’ são interpretadas por ela.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (8) e 4ª (9), 21h. R$ 110/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rubel

Um dos destaques da atual cena carioca, ele participa do projeto Prata da Casa. O cantor e compositor apresenta as músicas de ‘Pearl’ (2013), seu primeiro CD.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (8), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Zélia Duncan

A cantora e compositora reestreia temporada do espetáculo ‘Totatiando’, no qual passeia pela obra do compositor Luiz Tatit, evocando histórias e personagens. Regina Braga assina a direção.

Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (8), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (9)

Bibi Ferreira

Leia mais acima

David Sanborn Trio

Ganhador de seis Grammys, o saxofonista se apresenta ao lado de Joey Defrancesco (órgão) e Byron Landham (bateria).

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (9), 21h. R$ 120/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jaques Morelenbaum

O violoncelista e maestro relê obras de grandes nomes da MPB no álbum ‘Saudade do Futuro, Futuro da Saudade’ (2014). Ele é acompanhado por seu CelloSam3aTrio, formado por Lula Galvão (violão) e Rafael Barata (bateria).

Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7405. 4ª (9), 20h. Grátis (reservas antecipadas pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi; ingressos restantes podem ser retirados na bilheteria às 13h do dia do show).

O Terno

Sem regras ou padrões pré-estabelecidos, o trio lançou em 2014 um instigante e criativo álbum, que leva apenas o nome do grupo. Eles apresentam as músicas do disco, entre elas ‘Filhos da Vanguarda’. Faixas de ‘66’, o disco de estreia, também são interpretadas.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 4ª (9), 21h. R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

5ª (10)

Ithamara Koorax

No show ‘Elizetheando: Ithamara Koorax revisita Elizeth Cardoso’, a cantora faz uma homenagem à ‘Divina’. ‘Deixa’ (Baden Powell e Vinicius de Moraes) e ‘Canção da Manhã Feliz’ (Luiz Reis e Haroldo Barbosa) são algumas das músicas que ela relembra.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª (10), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 12h).

Nômade Orquestra

A big band, que transita entre funk, jazz e afrobeat, apresenta as músicas do primeiro álbum, lançado no ano passado.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (10), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

#MúsicaPraSerFeliz

O projeto celebra os 40 anos de carreira da compositora e flautista Léa Freire. O quinteto Vento em Madeira convida a cantora Mônica Salmaso e o pianista Amilton Godoy para a celebração. O repertório inclui músicas dos CDs do quinteto (‘Vento em Madeira’ e ‘Brasiliana’), além de composições inéditas de Léa e de Amilton.

Espaço Cachuera!. R. Monte Alegre, 1.094, 3875-5563. R$ 15/R$ 30. 3ª (8), 21h. Cc.: não aceita. Cc.: não aceita.

Notas Contemporâneas

Fafá de Belém é a convidada desta edição do projeto. Ela conversa com Cadão Volpato sobre seus 40 anos de carreira. Sucessos como ‘Bilhete” são executados pela Banda MIS.

Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 4ª (9), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Overload Music Fest

Em dois dias, o festival apresenta nomes da música independente internacional. No sábado (5), estão no line-up Anathema, The Reign of Kindo, Riverside, Andy McKee e Novembers Doom, apresentando show acústico. A banda de death metal volta ao palco no domingo (6) com seu set elétrico, ao lado de Antimatter, Paradise Lost e Mono.

Via Marquês (2.000 lug.). Av. Mar- quês de São Vicente, 1.589, Barra Funda, 3611-2696. Sáb. (5) e dom. (6), 15h (abertura). R$ 180/R$ 500. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Pardieiro

A festa tem como atração principal o pernambucano Johnny Hooker. Ele apresenta as faixas de seu álbum de estreia, ‘Eu Vou Fazer uma Macumba pra te Amarrar, Maldito!’ (2015). Leandro Pardí, Pedro Cerqueira e Caio Alves discotecam.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (5), 23h30 (abertura). R$ 50/R$ 65. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Bachiana Filarmônica

Abrindo o projeto Música em Cena, a orquestra apresenta obras de Astor Piazzolla, Beethoven, Ennio Morricone, entre outros. Teatro do Sesi (456 lug.).

Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7405. Dom. (6), 12h. Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br/meu-sesi; ingressos restantes podem ser retirados na bilheteria às 11h do dia do concerto).

Bodas no Monastério

Lidia Schaffer é a protagonista do espetáculo, baseado em ‘The Duenna’, de Thomas Linley. A concepção cênica é assinada por Bruno Berger-Gorski. A regência da Orquestra do Theatro São Pedro e a direção musical estão a cargo do maestro André dos Santos.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Hoje (4), 20h; dom. (6), 17h. R$ 20/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Manon Lescaut

Nova atração lírica do Teatro Municipal. A ópera de Giacomo Puccini tem direção cênica de Cesare Lievi e direção musical de John Neschling, regendo a Orquestra Sinfônica Municipal. Maria José Siri e Adriane Queiroz se revezam no papel-título.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (5), 3ª (8) e 5ª (10), 20h; dom. (6), 18h. R$ 50/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Experimental de Repertório

Com regência do maestro Carlos Moreno, a orquestra participa da série Matinais. Daria Kiseleva (piano) é a solista. Obras de Mario Ficarelli, Prokofiev e Arthur Barbosa estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (6), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Orquestra Sinfônica da USP

Obras compostas por Adail Fernandes, Beethoven e Mozart estão no programa do concerto, com participação do pianista Eduardo Monteiro. O maestro Nicolás Pasquet está à frente da orquestra.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes,16, Luz, 3367-9500. Dom. (6), 16h. R$ 13/R$ 63. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quaternaglia

O quarteto de violões formado por Chrystian Dozza, Fabio Ramazzina, Thiago Abdalla e Sidney Molina apresenta músicas registradas em seus sete álbuns. ‘Xangô’ (2015) é o mais recente deles.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Hoje (4), 20h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tilman Hoppstock

O violonista alemão participa da atual temporada da série Cultura Artística. Ele interpreta obras de Paco de Lucía, Bach, entre outros.

Masp. Grande Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, Bela Vista, 3149-5959. 4ª (9), 21h. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toninho Carrasqueira e Guilherme Sparrapan

O duo de flauta e violão participa da série Ouvido Absoluto. Estão no programa obras de Astor Piazzolla, Villa-Lobos, entre outros. Livraria Cultura.

Teatro Eva Herz (166 lug.). Av. Paulista, 2.073, Consolação, 3170-4033. Sáb. (5), 12h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.