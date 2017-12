Evento que destaca gim nos drinques está entre as dicas de bares

Foto: Larissa Dare

Até domingo (23), 26 bares servem drinques feitos com gim tônica, por R$ 25, como parte do

Gin Tonic Week. O Bar do Jiquitaia é um dos participantes. Lá, é preparado o ‘Gin Tônica Virga’

(foto acima), com gim Virga, suco de tangerina, anis e água tônica. R. Antônio Carlos, 268, 3268-2366. 19h/2h (fecha dom. e 2ª). Inf.: www.gintonicweek.com.br

Barnabé

O bar tem cardápio nordestino. Os três tamanhos do baião de dois individual têm preços entre R$ 10,90 (mini) e R$ 37,90 (grande). As cervejas Original, Serramalte e Itaipava de 600 ml custam R$ 12,90. Experimente também os ‘Dadinhos de Tapioca’ (R$ 19,90). Pça. Comandante Eduardo de Oliveira, 147, Pq. Edu Chaves, 2242-2435. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h; dom., até 17h). 6ª (21), até 17h. Cc.: todos. Cd.: todos.

La Maison Est Tombée

Instalado na esquina que já foi do La Cocagne, o bar homenageia o passado no cardápio que brinca com expressões afrancesadas. Prefira as mesinhas da calçada e peça o ‘La Belle du Jour’ (R$ 28), com gim, manjericão e limão- siciliano. Para comer, a dica é o polpetone de carne ao molho pomodoro (R$ 44). R. Jerônimo da Veiga, 358, Itaim Bibi, 3071-2926. 12h/1h (2ª, 12h/0h).

Mr Jerry

No endereço certo para quem gosta de drinques, a carta traz 40 clássicos, como o ‘White Lady’

(R$ 31), com gim, licor de laranja e limão-siciliano. Para acompanhar, o cardápio tem hambúrgueres, massas e uma seleção de steaks, a exemplo do bife de chorizo uruguaio, com molho e dois acompanhamentos (R$ 64, 320g). R. Carlos Weber, 1512, V. Leopoldina, 2548-3653. 12h/15h30 e 18h/23h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.:todos. Cd.: todos.

Portella Bar

A casa tem sotaque e tempero nordestino. Os pequenos folhados com recheio de mortadela, pistache e requeijão (R$ 46,90, 8 unid.) são boa pedida para anteceder a moqueca de cação com camarão (R$ 73,90). Se precisar de reforço para abrir o apetite, a batida ‘Portella’ (R$ 21,90), com coco, leite condensado e vodca, dá conta do recado. R. Prof. Sebastião Soares de Faria, 61, Bela Vista, 3262-2794. 17h/23h50 (sáb.,12h/22h50; dom. e fer., 12h/18h50; fecha 2ª). Cc.:D, M e V. Cd.: D, M e V.