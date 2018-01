Bar tem carrinho de drinques feitos com gim no carnaval; confira outras dicas

Foto: Léo Feltran/Divulgação

De sábado (25) a 2ª (27), das 16h às 21h, o 1101 tem carrinho de drinques com gim (R$ 29, cada), como o ‘Gim Tônica Garni’ (foto acima). Al. Min. Rocha Azevedo, Jd. Paulista, 1.101, 2385-0671. Cc. e Cd.: M e V.

Barão da Itararé

As mesas se distribuem pela calçada e pelo salão abaixo do nível da rua. O bar serve caipirinha de carambola com manjericão (R$ 21, de vodca ou saquê). Os bolinhos de arroz (R$ 26, 10 unid.) vêm com recheio de parmesão. O petisco mais famoso da casa, no entanto, é o bolinho de abóbora com carne-seca e queijo cremoso (R$ 27, 10 unid.). R. Peixoto Gomide, 155, Jd. Paulista, 3237-2047. 11h30/15h e 17h/últ. cliente (sáb. e dom., 17h/últ. cliente). Couv. art.: 4ª, R$ 10 (dom., R$ 12, 20h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos. Estac. conv. na R. Augusta, 1.001. R$ 20.

Baretto

Dentro do Hotel Fasano, o bar tem elegantes poltronas de couro vindas da França. Para beber, prove os drinques montados com perfeição, servidos por garçons vestidos de smoking. O ‘Dry Martini’ (R$ 56) e o ‘Cosmopolitan’ (R$ 42) são caprichados. Para comer, peça a vitela à milanesa, empanada na farinha de pão de miga (R$ 72). R. Vitório Fasano, 88, Cerq. César, 3896-4160. 19h/1h40 (6ª, 19h30/3h; sáb. e fer., 20h/3h; fecha dom.). Couv. art.: R$ 55 (a partir das 21h). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 35.

Benjamim

Cheio de mimos, o bar tem uma clientela fiel. Um dos petiscos mais pedidos é a porção de ‘Pastel Benjamim’ (R$ 37, 8 unid.), com carne-seca e creme de gorgonzola, carne, queijo e alho-poró como opções do recheio. As cervejas Original (R$ 12) e Itaipava (R$ 11,20) estão no cardápio. R. Vieira de Moraes, 1.034, Campo Belo, 5542-6196. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; 2ª, até 23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

MeGusta

Do balcão comandado pelo barman Pedro Furrer saem coquetéis como o autoral ‘Maria Sangrenta’ (R$ 31), feito com tequila, suco de tomate italiano fresco, pimenta jalapeño, bacon e cítricos. Na quarta-feira de cinzas, após o recesso do bar, a chef Renata Vanzetto coloca no cardápio receitas de ceviche para repor a energia depois do carnaval, todos por R$ 50. R. Bela Cintra, 1.551, Consolação, 3081-8358. 19h/0h30 (6ª, até 1h; sáb., 16h/1h; fecha dom. e 2ª). Fecha sáb. (25) e 3ª (28). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 25.

Trabuca Bar

Durante o dia, a casa serve opções como o ‘Picadinho ao Parmegiana’ (R$ 38), acompanhado de farofa, arroz, feijão, banana à milanesa e ovo. O agito e a música alta marcam o serviço noturno do bar, que ganha, então, ares de balada. Enquanto espera por uma das disputadas mesas, não deixe de provar drinques como o ‘Cosmopop’, com Aperol, limão e essência de laranja com cranberry (R$ 31). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.444, Itaim Bibi, 94028-1496. 11h30/15h e 18h/2h (sáb., 12h/3h; 2ª, 11h30/5h; fecha dom.). Fecha 2ª (27) e 3ª (28). Cc.: . todos. Cd.: todos.