Bar Sede261, em Pinheiros, serve taças de vinhos a partir de R$ 20

Numa discreta rua de paralelepípedos, uma garagem abriga o Sede261, bar de vinhos comandado por Daniela Bravin e Cassia Campos, desde janeiro.

Responsáveis por um clube de assinatura e pelo projeto Sommelier Itinerante, as duas decidiram abrir o espaço para receber interessados em suas seleções de rótulos – que mudam toda semana e incluem sempre 20 opções.

Além de banquinhos e mesas espalhados pela entrada, apenas uma mesa coletiva ocupa o interior do local, que reúne amigos, casais e um expressivo público feminino. “Essa mistura dá o tom”, diz Bravin. “Esse agrupamento de pessoas com idades e trabalhos diferentes é prova de que o vinho une as pessoas.”

As taças têm preços a partir de R$ 20, caso do branco espanhol Arindo e do tinto italiano Cascina Ballarin. O bar também reserva uma garrafa especial para o serviço com ‘coravin’, equipamento usado para servir taças de rótulos mais caros: o sistema insere uma agulha na rolha sem abrir a garrafa, e, após retirar o líquido, preenche o espaço com um tipo de gás, que ajuda a conservar a bebida.

A casa não tem cardápio, mas aos sábados serve ostras frescas de Santa Catarina (R$ 29, 6 unid.), com molhos criados pela chef Yukie Kabashima. E, uma vez por mês, o projeto A Sede Recebe traz um chef convidado – com data a ser divulgada (acompanhe pelo Instagram @sede261). O próximo será Dagoberto Torres, do restaurante Barú.

ONDE: R. Benjamim Egas, 261, Pinheiros.

QUANDO: 17h/23h (sáb., 14h/22h; fecha dom. a 4ª).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.

