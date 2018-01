Bar Santo Cupido é a nova opção para happy hours na região do Itaim Bibi

Logo na entrada do bar Santo Cupido, o visitante se depara com asas de néon gigantes. Antes mesmo de bebericar algo, uma parada para tirar fotos ali torna-se quase obrigatória. São as boas-vindas da casa, que é a nova opção para happy hours na região do Itaim Bibi.

O bar possui dois ambientes. No térreo, um salão com amplas janelas e clima de badalação – não há tantas mesas e a música eletrônica, comandada ao vivo por um DJ, é tocada em alto volume. Subindo um lance de escada, chega-se ao ‘rooftop’, com teto retrátil e vista para a rua.

Em ambos os ambientes, é possível pedir os drinques assinados por Márcio Silva. E os coquetéis não são o carro-chefe do cardápio por acaso.

Delicioso, o ‘Amorette’ (R$ 31) leva vodca Stolichnaya, vinho rosé, licor de framboesa, xarope de frutas vermelhas e limão taiti. Outras opções, de mesmo preço, são o ‘GT Mate’, uma infusão de erva-mate com gim, água tônica, laranja-da-baía e manjericão; e o ‘Sério e Responsável (SQN)’, feito com rum Bacardi, especiarias, maracujá, açúcar orgânico e bitter angostura.

Para acompanhar, a ‘Isca de Mignon’ (R$ 42) é boa pedida. São 300 g de carne, servidos com creme gorgonzola e torradas condimentadas.

Se a fome for grande, vá de ‘Burger do Cupido’ (R$ 35) – 150 g de hambúrguer Angus caseiro, queijo cheddar e bacon.

ONDE: R. Prof. Atílio Innocenti, 101, Itaim Bibi, 4239-9336. QUANDO: 11h20/15h e 18h/últ. cliente (sáb., 18h/últ. cliente; fecha dom.) QUANTO: Cc. e Cd.: todos.