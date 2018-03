Bar Piratininga reabre com novidades e outras dicas de bares na capital

Depois de uma reforma, o bar Piratininga comemora 25 anos com novidades no ambiente, no cardápio e na carta de drinques – que traz uma série de coquetéis assinados por Adriana Pino. Para comer, a sugestão é o queijo brie empanado, com melaço de cana e torradas (R$ 36; foto). R. Wisard, 149, V. Madalena, 3032-9775. 17h/1h (6ª e sáb., até 2h; fecha dom.).

Um clássico na mesa paulista, a feijoada entra para a seleção do Bar do Juarez. Nas quatro unidades da rede, o prato é servido nos almoços de fim de semana em sistema de bufê (R$ 54,90; foto), com carnes, couve, farofa, mandioca frita, banana à milanesa, laranja, arroz e feijão preto. R. Deputado Lacerda Franco, 642, Pinheiros, 3578-5228. 12h/1h.

Confira outras dicas de bares na cidade:

Novos

Café Society

Para curtir a casa, é necessário fazer reserva pelo Facebook. Em poucas horas, o cliente recebe uma mensagem com a senha de acesso. O destaque fica para os drinques do mixologista Márcio Silva, como o ‘Vitriol Guilhotina’ (R$ 37), com uísque Bourbon, framboesa, hibisco e gengibre. Dos pratos, peça o ‘Steak Tartare’ (R$ 49), acompanhado de torradas. R. Amauri, 334, Itaim Bibi, 3377-7985. 20h/últ. cliente (fecha 2ª e dom.). Couv. art.: R$ 68. Cc.: A, M e V. Cd.: A, M e V.

Altas horas

Genial

Aberto em 2006, pertence aos mesmos donos do Genésio e do Filial. Segue a linha boteco chique e tem boa cozinha. Lotado até tarde, serve chope Brahma (R$ 8,60, claro; R$ 10,60, black), que faz boa companhia à tigelinha de bacalhau com parmesão gratinado (R$ 28) ou à polenta de colher com tomates e azeitona (R$ 21). R. Girassol, 374, V. Madalena, 3812-7442. 17h/3h30 (sáb., 12h/3h30; dom., 12h/2h; 2ª, 17h/2h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos

Famoso Bar do Justo

Sempre movimentado, o bar serve bons petiscos. A empadinha folhada (R$ 8,50), recheada com pernil

e requeijão, é um sucesso. Há também o bolinho de carne-seca (R$ 8,50, cada). As cervejas custam R$ 9,90 (Itaipava) ou R$ 14 (Original, Serramalte e Bohemia). Marinada durante 24 horas, a ‘Costela Indiana’ (R$ 38) é feita com ervas, e, então, empanada e assada por mais 24 horas. R. Alferes Magalhães, 25, Santana, 2979-7195. 11h/4h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Happy hour

Blá

O bar recebe o público da região. Faz sucesso a caipirinha ‘Blá’, com limão, maracujá, Cointreau, cachaça e Red Bull (R$ 25). A cerveja Stella custa R$ 12. Para comer, vá de ‘Milanesa no Palito’ (R$ 32). Av. Brig. Luís Antônio, 5.003, Jd. Paulista, 3052-2448. 18h/últ. cliente (sáb., 19h/últ. cliente; dom., 17h/últ. cliente; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Hotel

Bar Ca’d’Oro

Instalado no térreo do tradicional Hotel Ca’d’Oro, o bar traz elaborada carta de drinques. Entre as opções está o ‘Coquetel Ca’d’Oro’ (R$ 36), feito com prosecco e bitter de laranja. Já o antepasto da casa

(R$ 55) vem com carpaccio, bresaola, presunto cru, mortadela, alcachofrinhas e parmesão. R. Augusta, 129, Consolação, 3236-4300. 10h/0h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Variados

Balcão

Com um balcão em formato ziguezague, com 25 m de comprimento, a casa monta suculentos sanduíches no pão ciabatta. O ‘Balcão Pastrami’ sai por R$ 36. Tem também o ‘Balcão Vegetariano’, com cogumelo na manteiga, tomate seco, parmesão, pesto de rúcula e rúcula (R$ 33). O chope custa R$ 7,20. R. Dr. Melo Alves, 150, Cerqueira César, 3063-6091. 18h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.