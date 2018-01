Bar Jack Daniel’s Saloon reabre com shows

Foto: divulgação

Por tempo limitado. O bar pop up Jack Daniel’s Saloon reabre neste sábado (17), para uma breve temporada no espaço do extinto Aeroanta. A banda Vanguart abre a programação tocando Beatles. Com curadoria do empresário Facundo Guerra, do grupo Vegas, a agenda terá ainda Pélico (23) e Garotas Suecas (31). Já a carta de drinques é assinada por Kennedy Nascimento. A entrada é gratuita e somente para quem garantir o nome na lista – aberta às segundas na página do bar no Facebook.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 724, Pinheiros. 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Até 22/11. www.facebook.com/SaloonJackDaniels

Confira a programação completa:

17/10 – Vanguart toca Rubber Soul (Beatles)

18/10 – Macaco Bong

22/10 – Vruuumm

23/10 – Pélico

24/10 – Rafael Castro toca Novo Aeon (Raul Seixas)

25/10 – Bodes e Elefantes

29/10 – Guizado

30/10 – The Baggios

31/10 – Garotas Suecas toca Mutantes e Seus Cometas no Pais dos Baurets (Mutantes)

01/11 – Meneio

05/11 – Lara e os Ultraleves

06/11 – Pure

07/11 – Leite Paterno toca Nevermind (Nirvana)

08/11 – Huey

12/11 – Arvoll

13/11 – Camera

14/11 – China toca Em Ritmo de Aventura (Roberto Carlos)

20/11 – Quarto Negro

21/11 – Rock Rocket toca Rocket to Russia (Ramones)

22/11 – Cachorro Grande