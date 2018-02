Bar itinerante organiza festas no terraço do Edifício Martinelli

Foto: Eduardo Lopes/Divulgação

Celso Filho

A partir de domingo (18), o topo do Edifício Martinelli recebe as disputadas festas ao pôr do sol do Heineken Up On The Roof. Nesta edição, o bar itinerante traz bandas, DJs e festas famosas da cidade, como a Selvagem e o bloco Sargento Pimenta.

O projeto fica no prédio histórico até março, com um cardápio assinado por Rodrigo Einsfeld, do Bar Barê. Para entrar, é preciso se cadastrar na Fan page da festa no Facebook. As listas já estão abertas.

Ed. Martinelli. Av. São João, 35, Centro. 16h/0h (6ª, 17h/0h; fecha de 2ª a 5ª). Listas em: www.facebook.com/HeinekenUpOnTheRoof