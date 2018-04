Bar Filial comemora 18 anos com rodas de choro e chope por R$ 4,90; confira outras dicas

+ Para o aniversário de 18 anos do Filial, o bar terá rodas de choro com o quarteto do músico Fábio Peron, às quintas-feiras (20h30/23h), até 26/4, e chope Brahma por R$ 4,90, das 17h às 21h30, durante todo o mês. R. Fidalga, 254, V. Madalena, 3813-9226. 16h/3h30 (6ª, 16h/4h30; sáb., 12h/4h30; dom. e fer., 12h/2h). Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas do roteiro desta semana:

NOVOS

Benzina

Inaugurado em dezembro, o bar tem conquistado frequentadores assíduos da Vila Madalena e clientes em busca de uma boa ‘Gin & Tônica’ (R$ 18) e outros drinques clássicos, como o ‘Boulevardier’ (R$ 22), executado com elegância pelos bartenders da casa. Após se acotovelar pela entrada e subir o primeiro lance de escadas, procure a mesa de sinuca do lado esquerdo, próxima aos sofás. Para comer, a porção ‘Batata’ (R$ 15) serve bolinhas de batata assadas lentamente no sal grosso com alho e alecrim. R. Girassol, 398, V. Madalena, 3031-2008. 18h/2h (dom., 16h/22h; fecha 2ª). Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

BOTECOS

A Juriti

Na casa aberta em 1957, os 32 tipos de petiscos ficam espalhados pelo balcão. Alguns são bem famosos, como a rã à milanesa (R$ 20) e a potente ‘Joana d’Arc’ (R$ 30), uma calabresa grelhada na labareda de álcool. Entre um chope Brahma (R$ 8) e outro, peça as vigorosas batidas de amendoim ou maracujá (R$ 12, cada). A porção de lula à milanesa (R$ 45) é boa opção para acompanhar as bebidas. R. Amarante, 31, Cambuci, 3207-3908. 8h/0h (dom. e fer., 8h/16h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Jacaré Grill

Sempre movimentado, o bar ocupa dois imóveis, com um parklet na frente deles, e mesmo assim há espera por uma mesa. As cervejas, como a Serramalte (R$ 12,75), são uma boa escolha para beber enquanto espera. Entre os petiscos, a calabresa caseira com molho de maracujá (R$ 48,90) e as coxinhas de asas de frango grelhadas (R$ 46,90; 8 unid.) costumam agradar. R. Harmonia, 305, V. Madalena, 3816-0400. 12h/1h (5ª e 6ª, 12h/2h; dom., 12h/ 20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar da Vila

O ambiente é gostoso e a cozinha capricha em itens como a porção ‘Calabresa Mariana’ (R$ 44), temperada com erva-doce e acompanhada de pão italiano, ou o sanduíche ‘Bonde Carne Louca’ (R$ 31). Para matar a fome enquanto bebe um chope Brahma (R$ 9,35, o claro), peça o espetinho de carne (R$ 8,30, cada). R. Joaquim Távora, 1322, V. Mariana, 5539-4887. 17h/0h30 (sáb., dom. e fer., 12h/0h30). Couv. art.: R$ 11. Cc.: todos. Cd.: todos.

Boteco São Conrado

O ambiente é de um boteco chique, com laterais abertas – ótimo para ir nos dias mais quentes. Comandado pelo premiado barman Laércio Zulu, o balcão de drinques serve versões como o ‘Margarita Frozen’ (R$ 24,90), com tequila e mix cítricos; e a ‘Piña Colada’ (R$ 23,90), com rum branco, abacaxi, purê de coco e grenadine. Há também cerveja Original (R$ 9,50, 600 ml) e Budweiser (R$ 8,90, 600 ml). E, para comer, além de porções, há pratos como o ‘Filé Mignon à Oswaldo Aranha’ (R$ 53,50). R. Aspicuelta, 51, Pinheiros, 3074-4389. 17h/últ. cliente (6ª, 16h/últ. cliente; sáb. e dom., 12h/últ. cliente). Cc.: todos. Cd.: todos.

Botica

O cone de mandioca com baião de dois (R$ 36) é destaque entre os petiscos. Serve costela no bafo (R$ 40) e feijoada (R$ 49/R$ 60). Para beber, chope Stella Artois (R$ 12). Aos sábados, das 13h às 17h, tem chorinho ao vivo. R. André Ampére, 215, Brooklin, 5507-4125. 12h/1h (fecha dom.). Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

MEXICANO

Taco

Para comer, tem nachos (R$ 32,30) e quesadillas de queijo, milho e tomate (R$ 36,50) ou de filé mignon, queijo e tomate (R$ 49,60). Para beber, peça uma tequila (R$ 16/R$ 42, a dose). Todos os dias, há o festival de comida mexicana: sete pratos do cardápio, mais molhos e tortilhas à vontade (R$ 59,90). R. Gabriele D’annunzio, 1.301, Campo Belo, 5042-2858. 17h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Bar do Alemão

Com boa música, a casa é ponto de encontro de artistas como Elton Medeiros e Dona Inah. O chope Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 9,20, black) é uma boa pedida para tomar enquanto experimenta o filé à parmegiana (R$ 62). Entre as porções, tem a de bolinho de bacalhau (R$ 35,60, 12 unid.). Av. Antártica, 554, Água Branca, 3862-5975. 11h/1h (5ª a sáb., 11h/4h; dom. e fer.,18h/0h). Couv. art.: R$ 10/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Memorial

Ocupam as paredes oito TVs de plasma e um telão, que podem transmitir até três jogos diferentes ao mesmo tempo. Aos sábados e domingos, junto com a feijoada (R$ 49,90), tem roda de samba regada a cerveja Original (R$ 9,90) e chope Brahma (R$ 9,80, claro; R$ 11,20, black). De 2ª a 5ª, o chope Brahma claro sai por R$ 5,90. R. República do Iraque, 1.326, Campo Belo, 5052-7468. 11h30/23h (6ª e sáb., 11h30h/1h). Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Adega Santiago

É simpático, barulhento e serve boa comida ibérica. A fila de espera faz parte da rotina do lugar. Se houver lugar no balcão, fique por ali na companhia da deliciosa porção de croquetes de pato (R$ 41, 6 unid.). Uma vez à mesa, peça os ‘Frutos do Mar à Tasquinha’ (R$ 93), servido com polvo, lula e camarão com batatas ao murro e cebola. Prove também a bacalhoada na lenha (R$ 109, para duas pessoas) e a paella da casa (R$ 87). R. Sampaio Vidal, 1.072, Jd. Paulista, 3081-5211. 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 12h/22h; 2ª, 12h/15h e 19h/23h). Couv. art.: R$ 9,90. Cc.: todos. Cd.: todos.

PUB

All Black

Inspirado nos bares típicos da Irlanda, tem bandas que tocam covers ao vivo. Os chopes são tirados na pressão, como o Guinness (R$ 25, o pint; R$ 17, o half) e o Old Speckled Hen (R$ 27, o pint; R$ 20, o half). A porção de ‘Potato Skin’ (R$ 22) é feita com barquinhas de batata frita com casca e temperada com lemon pepper, molho de pimenta doce e sour cream. Típica da Irlanda, a ‘Irish Boxty’ (R$ 39) é uma panqueca com shimeji, muçarela de búfala e molho de tomate. R. Oscar Freire, 163, Jd. Paulista, 3088-7990. 18h/0h30 (5ª, 18h/1h30; 6ª e sáb., 18h/2h; fecha dom. e 2ª). Entrada: R$ 15/R$ 30. Cc.: A, D, M e V. Cd.: A, D, M e V.

Ye Olde Pub

A taverna arrumadinha tem um cardápio com opções como o ‘Hotwings’ (R$ 35), asinhas de frango apimentadas. Outro bom prato é o ‘Flaming Dragon’ (R$ 33), hambúrguer de 180 g com pimenta vermelha, chilli, muçarela e bacon. Entre as bebidas, há a cerveja Fuller’s London Pride (R$ 27). R. Augusta, 580, Consolação, 3804-3894. 18h/4h (dom., 2ª e 3ª, 18h/2h). Entrada: R$ 15/R$20. Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Cacilda

Aberto ao lado do Teatro Cacilda Becker, o bar-restaurante serve pratos como o ‘Medalhão Café Paris’ (R$ 52,90), um filé mignon ao molho de ervas, batatinha e arroz com brócolis. A casquinha de frutos do mar (R$ 23,90) pede a companhia de um chope Brahma (R$ 10,90, claro; R$ 11,90, black). No subsolo, uma adega de vinhos pode ser reservada para eventos. Em homenagem ao bairro, foi criado o ‘Medalhão à Romana’ (R$ 56,90), filé mignon com redução de balsâmico, mini cebola, tomate-cereja, azeitona e arroz com alcachofra. R. Tito, 237, V. Romana, 3679-2044. 12h/0h (dom. e 2ª, 12h/16h; fecha fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Guarita

Após um corredor com balcão baixo e assentos para a rua, um espaço rústico e aconchegante abriga uma decoração de iluminação baixa, com mesas esparsas e barris. Lá são servidos quitutes como o bolovo (R$ 9,90), com carne bem temperada e massa crocante por fora. O ‘Gaelito’ (R$ 30), com bourbon, Campari, Carpano clássico, Brasilberg, spray de vermute seco e óleo de pequi, é uma boa opção de drinque. R. Simão Álvares, 952, Pinheiros, 3360-3651. 18h/2h (sáb., 17h/3h; dom., 17h/0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pita Kebab Bar

Esta é uma das primeiras casas na cidade onde a dupla cerveja e kebab fez sucesso. O típico sanduíche é feito com pão folha, parecido com o pão sírio, só que mais fininho. Das dez opções de recheio, o de cordeiro (R$ 28/R$ 39) é um clássico do bar e vai bem com a cerveja Heineken (R$ 9, long neck; R$ 13, 600 ml). Para variar, o ‘Kafta Especial’ (R$ 33) leva coalhada seca, tabule, molho de iogurte e batata frita. Um dos espaços mais disputados da pequena casa é o jardim nos fundos. R. Francisco Leitão, 282, Pinheiros, 3774-1790. 12h/0h30 (sáb., 12h/1h; dom. 12h/0h; 2ª, 12h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.