Bar da Dona Onça terá comida de rua e cortejo no Dia de Iemanjá

Celso Filho

Janaina Rueda, do Bar da Dona Onça, recebe os chefs Carlos Ribeiro e Dona Carmem Virginia dos Santos para a 4ª edição do ‘Águas de Iemanjá’, que celebra o dia da ‘Rainha do Mar’, nesta segunda (2), às 19h.

Com comidas de rua, eles prepararam um cardápio para receber um cortejo afro que sairá do Minhocão e que terminará em frente ao bar. Serão servidos petiscos e drinques, além da ‘Caldeirada de frutos do mar’ (R$ 39).

Bar da Dona Onça. Ed. Copan. Av. Ipiranga, 200, lojas 27/29, Centro, 3257-2016. 2ª (2), 19h.