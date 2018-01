Banda Tono convida Gilberto Gil e Ney Matogrosso para show em festa

A festa Sexta Básica celebra um ano de sua chegada à capital paulista em grande estilo. A banda Tono é a principal atração, convidando dois ícones da música brasileira que têm laços profundos com seus integrantes.

Tono

Gilberto Gil é pai do guitarrista Bem Gil e parceiro da vocalista Ana Claudia Lomelino em ‘Da Bahia’, música que está no álbum mais recente do grupo, ‘Aquário’ (2013). E Ney Matogrosso incluiu duas músicas do repertório do quarteto no show ‘Atento aos Sinais’. Será um reencontro, já que ambos participaram do show de lançamento de ‘Aquário’, em novembro de 2013 no Rio. A Banda Black Rio também se apresenta, interpretando músicas de Tim Maia. Os DJs Rodrigo Bento e Thiagão garantem a animação da noite.

ONDE: Audio SP (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. QUANDO: Hoje (12), 22h (abertura). QUANTO: R$ 90 (4º lote)/ R$ 120 (camarote)