Banda do Bloquinho faz festa em praça da Vila Mariana

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se

Foto: divulgação

Ritmo de festa

No domingo (7), a Vila Mariana vai estar em festa. A Banda do Bloquinho convida toda a família para dançar e se divertir em ‘Bloquinho e o Boi-bumbá’, uma celebração inspirada na lenda folclórica brasileira, que fala sobre a fragilidade humana e a força do boi.

A partir das 9h30, haverá oficinas de fantasias e de instrumentos musicais, feitos com retalhos e materiais recicláveis. O show, previsto para começar às 11h, terá canções de MPB, rock nacional e músicas infantis em clima carnavalesco. Entre elas, ‘Sonífera Ilha’, ‘Fico Assim Sem Você’, ‘Atrás do Trio Elétrico’ e ‘Sítio do Pica-pau Amarelo’. O evento é promovido pela Oficina de Alegria. Livre. Pça. Rosa Alves da Silva (esq. da R. Machado de Assis e da R. Guimarães Passos), V. Mariana. Dom. (7), 9h/13h. Grátis.

O mundo a girar

‘A Volta ao Mundo em 80 Dias’, peça baseada na obra de Júlio Verne, narra as aventuras de um personagem apaixonado por geografia durante sua passagem por Itália, Egito, Índia, China, Japão e Estados Unidos. A Cia. Solas de Vento surpreende a plateia com câmeras e projeções ao vivo. Livre. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom., 14h. R$ 8,50/R$ 17. Até 14/8.

O Flautista de Hamelin

A história é encenada pela Cia. Furunfunfum. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Fº, 722. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até 25/9.