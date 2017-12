Banda Baleia faz show de lançamento do álbum ‘Atlas’

LEIA MAIS| Confira o roteiro de música da semana

Banda que vem conquistando espaço na cena independente, o Baleia lança o segundo disco, ‘Atlas’. ‘Quebra Azul’ (2013) foi uma bela estreia, com melodias assoviáveis (‘Casa’), flertes com o erudito (‘Furo 2: Sangue do Paraguai’) e experimentações eletrônicas (‘Despertador’).

Foto: Bruno Mello/Div.

É esta faceta a prevalecer em ‘Atlas’, que o grupo apresenta sábado (30), no Sesc Belenzinho. Gabriel Vaz (voz), Sofia Vaz (voz), Cairê Rego (baixo), David Rosenblit (piano e teclado), Felipe Ventura (guitarra e violino) e Gabriel Barbosa (bateria) investem em uma estética progressiva e, por vezes, sombria. Em ‘Hiato’, escolhida para abrir o álbum, o ouvinte é recebido com ‘ahs’ guturais. ‘Volta’, o single do CD, ganhou videoclipe com influência de ‘A Montanha Sagrada’ (1973), de Jodorowsky.

ONDE: Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. QUANDO: Sáb. (30), 21h30. QUANTO: R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.