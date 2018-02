(Foto: Divulgação)

Localizado na Vila Madalena, o simpático Banana Verde aposta em um ‘combo’ para a estação, servido no almoço e no jantar. Ideia da chef Priscilla Herrera, a pedida inclui guacamole com chips de banana verde (foto) e, para beber, o refrescante ponche da casa com suco de uva branca, por R$ 25.

R. Harmonia, 278, V. Madalena, 3814-4828.