Ballet du Grand Théâtre de Genève se apresenta em SP

FOTO: Vincent Lepresle/divulgação

Como parte da Temporada de Dança do Teatro Alfa, o Ballet du Grand Théâtre de Genève apresenta duas coreografias: ‘Glory’, de Andonis Foniadakis, e ‘Lux’ (foto), criação de Ken Ossola que tem como trilha sonora o ‘Requiém’, de Gabriel Fauré. 120 min. 12 anos.

A próxima atração do projeto é o Balé da Cidade, que se apresenta no local entre os dias 24 e 27/9, com a obra inédita ‘Adastra’, de Cayetano Soto.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site www.ingressorapido.com.br.

ONDE: Teatro Alfa (1.118 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000.

QUANDO: Sáb. (12), 20h; dom. (13), 18h.

QUANTO: R$ 50/R$ 170.