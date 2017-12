Balé da Cidade interpreta 1ª sinfonia de Gustav Mahler; confira a programação de dança da semana

Titã

Com direção do italiano Stefano Poda, o Balé da Cidade de São Paulo interpreta a primeira sinfonia escrita por Gustav Mahler, que é executada pela Orquestra Sinfônica Municipal. 70 min. 10 anos. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (10), 3ª (13), 4ª (14) e 5ª (15), 20h; dom. (11), 17h. R$ 25/R$ 90.

Estado Imediato

No espetáculo, o Grupo Ângelo Madureira e Ana Catarina Vieira busca criar maneiras de aproximação entre artista e público, para alimentar seu interesse pela dança contemporânea e construir uma linguagem brasileira. 50 min. 12 anos. Itaú Cultural. Sala Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 4ª (14), 5ª (15) e 16/9, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Fluxo Invisível

O Núcleo OMSTRAB, a partir de uma pesquisa sobre os rios de São Paulo e a recente crise hídrica, mescla música e dança contemporânea, tratando da relação do homem com a água. Dir. Fernando Lee. 60 min. 16 anos. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (622 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (15), 16/9 e 17/9, 20h; 18/9, 19h. Grátis.

Miann

‘Miann’, em gaélico, significa ‘o desejo ardente de conhecer Deus’. O espetáculo do Scottish Dance Theatre, assinado por Fleur Darkin, é norteado por sentimentos como a ansiedade, o desejo e o luto por trás da perda da pessoa amada. 55 min. 14 anos. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 3ª (13) e 4ª (14), 21h. R$ 12/R$ 40.

Morada do Tempo

O grupo Avoa, que costuma se apresentar nas ruas, propõe agora um duo de dança contemporânea em espaços fechados. Com Luciana Bortoletto e Edi Cardoso. 40 min. Livre. Centro de Referência da Dança (70 lug.). Galeria Formosa. Baixos do Viaduto do Chá, s/nº, Centro, 3214-3249. Sáb. (10), 19h. Grátis.