O Balé da Cidade apresenta o programa ‘Brasileiros’, com três coreografias inéditas, assinadas por ex-integrantes do grupo: ‘Árvore do Esquecimento’, de Jorge Garcia, ‘Cenas a 37’, de Alex Soares e ‘Fio da Meada’, de Gleidson Vigne. 90 min. Livre.

ONDE: Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran. R. Paes Leme, 195, 3095-9400.

QUANDO: Hoje (27) e sáb.(28), 21h; dom. (29 ), 18h .

QUANTO: R$ 40.