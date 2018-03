Balas de leite Ninho e bolo de chocolate sem glúten estão entre as dicas de Quitutes

Foto: Gladstone Campos

A linha de bolos funcionais – sem glúten, lactose e adoçados com açúcar orgânico – é novidade na Bolo Bolo Confeitaria. Destaque para o bolo de chocolate com calda (R$ 50; foto). R. Dr. Melo Alves, 774, Cerq. César, 9h/18h (sáb., até 16h; fecha dom.).

Foto: Carlos Cubi

A novidade na Maria Brigadeiro são as balas molinhas de brigadeiro de leite Ninho (R$ 40, 75g; foto), que vem dentro de uma pequena lata em formato de leiteira. R. Capote Valente, 68, Pinheiros, 3087-3687. 11h/19h (fecha dom.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

Cafés

Café do Pateo

O espaço, no Pátio do Colégio, é um refúgio no centro paulistano, com mesas ao lado do jardim do Museu Anchieta. Na entrada, o balcão exibe especialidades como a broa de milho (R$ 5,50) e a tortinha de carne-seca com Catupiry (R$ 7,50), que fazem boa companhia ao expresso da Fazenda Pessegueiro (R$ 5) e ao chocolate quente cremoso (R$ 8). A casa também serve sanduíches e pratos no almoço. Mas não saia sem provar a musse cremosa de queijo com pedaços de goiabada (R$ 13). Lgo. Pateo do Collegio, 2, Centro, 3101-8512. 9h/16h30 (fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Chás

Bistrô Ó-Chá

Ao subir os degraus do sobrado, prepare-se para uma experiência sensorial encantadora. Idealizada pela portuguesa Mónica Costa, a casa serve mais de 70 tipos de chá em bules (a partir de R$ 12), como o ‘Poção Mágica’, que mistura chá verde, gengibre, limão e pimenta preta. Para acompanhar, há opções para qualquer hora do dia, do sanduíche ‘Croque Monsieur’ (R$ 24) aos ‘Scones’ servidos com geleia, manteiga e nata batida (R$ 16). R. Aspicuelta, 194, V. Madalena, 2737-8001. 11h/20h (sáb., dom. e fer., 10h/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Le Chef Gatô

Na vitrine, brigadeiros, bombons e cupcakes provocam quem passa na calçada. Mas o melhor é a ‘Verrine’ (R$ 24, 110g). No pote, camadas de bolo se alternam com porções de brigadeiro de colher. As versões de chocolate tradicional e três leites são feitas todos os dias. Outros sabores, como limão-siciliano e frutas vermelhas, devem ser encomendados. Dentre as muitas versões de brigadeiro (R$ 4,90, cada), prove o de 100% cacau. Também faz minibolos, que custam entre R$ 34 e R$ 39, para duas a três pessoas. R. Coronel Oscar Porto, 517, Paraíso, 3881-6101. 11h/19h (sáb., até 18h; fecha dom.). Cc.: M e V. Cd: M e V.

Manteigaria Lisboa

Rede portuguesa especializada em fazer apenas pasteis de nata. Um sino na entrada da pequena loja – que também abriga a produção – avisa quando sai uma nova fornada do doce à base de massa folhada e recheio de creme de nata (R$ 5, cada; R$ 25, a caixa com 6 unid.). R. Pamplona, 674, Jd. Paulista, 3032-2229. 10h/21h (sáb. e dom., até 20h). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Empório

Freshie

Uma geladeira exibe saladas, pratos prontos e sobremesas em potes de vidro, para levar ou comer na casa. Um forno aquece a comida em poucos segundos. São nove versões de salada, como a ‘Detox’ (R$ 17), que combina salmão defumado, gengibre, quinoa, tomate, broto de alfafa, cenoura, couve, castanha e folhas. Na seleção de pratos (R$ 13/R$ 17), há picadinho de carne e lasanha de berinjela. R. Maria Rosa, 71, Itaim Bibi, 3071-1818. 10h30/17h (fecha sáb. e dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padarias

Mr. Baker

Perfeita para um almoço frugal ou um reforçado café da manhã. Feitos com farinha orgânica, os pães (multigrãos, figo, nozes e croissants) podem ser devorados lá mesmo, em sanduíches como o ‘Delicious’: croissant com filé de frango, queijo prato, rúcula, pesto, tomate-cereja (R$ 29). Outra boa pedida é o ‘Pain au Chocolat’, de massa folhada, recheado com muito chocolate belga (R$ 7,6, 100 g). R. Pedroso Alvarenga, 655, Itaim Bibi, 3078-0045. 7h/23h (dom., 8h/22h; 2ª, até 18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Paco Esfiha

Começou no Centro, mas ganhou fama no Itaim Bibi, onde se estabeleceu nos anos 1970, com pratos árabes e ampla seleção de esfihas abertas e fechadas. Com segurança, peça a esfiha de muçarela (R$ 6,80) ou a de zaatar (R$ 7,20). A de carne com champignon (R$ 7,80) é uma ousadia para os padrões árabes. R. Joaquim Floriano, 205, Itaim Bibi, 3168-0822. 10h/22h40 (6ª e sáb., até 23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Luz, Câmera, Burger!

Concebido por produtores de cinema, rodou a cidade como um food truck antes de ganhar ponto fixo. Com mesas também num simpático terraço, faz hambúrgueres como o ‘16mm’ (R$ 21/R$ 25), coberto com queijos gouda e prato, cebola roxa e molho especial da casa. A porção de batatas fritas sair por R$ 12. R. Caravelas, 339, V. Mariana, 3564-5410. 12h/15h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom. e fer., 13h/23h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sandoui

São apenas 12 sanduíches servidos num ambiente que remete aos pubs. Das criações do chef Gustavo Rozzino, o ‘Alidog’ (R$ 21) traz a salsicha grelhada acompanhada de aligot (cremoso purê de batata com queijo) e cebola crispy. As sugestões seguem com o ‘Porkatsu’ (R$ 25), que leva pernil empanado com kimchi no pão de hambúrguer. Em outras receitas entram pastrami, peito de frango empanado, salmão defumado ou polvo. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.537, Jd. Paulista, 3051-4750. 12h/23h (dom., 13h/22h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Sorvetes Jundiá

Na primeira butique da marca, os freezers estão abastecidos com a linha completa, que inclui o

picolé ‘Grego’, de iogurte, nas versões frutas silvestres e amarelas (R$ 4,50, cada), e o ‘Max Chocolate com Avelã’ (R$ 5). O espaço também vende sorvete de massa em potes de 2 litros. Al. Lorena, 1.930, Jd. Paulista, 3062-2468. 10h/20h (dom., até 18h). Cc.: todos. Cd.: todos.