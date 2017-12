Seis baladas para o fim de semana

Sexta Básica

Johnny Hooker (foto) e Liniker e os Caramelows repetem a parceria consolidada no Rock in Rio nesta edição da Sexta Básica. O DJ residente Thiagão e Rodrigo Bento, da Pilantragi, discotecam na festa, que integra a programação da SIM 2017. The Week (2.600 lug.). R. Guaicurus, 324 ,Lapa, 3868-9944. Hoje (8), 22h. R$ 60/R$ 80. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Bárbara

Produzida pela mesma equipe da festa LGBT Priscilla, a balada faz sua primeira edição com show da cantora IZA, do hit ‘Pesadão’. Sérjô, Mael Nery e Igor Villas Boas são os DJs. Espaço 555. Av. São João, 555, República. Sáb. (9), 23h. R$ 50/R$ 90. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Get Physical Showcase

Os DJs Exequiel e Johnny da Cruz e o núcleo Folklore convidam Roland Lessker, fundador do selo de música eletrônica Get Physical. Nos Trilhos. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Sáb. (9), 17h/7h. R$ 30/R$ 35. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Inner Multi.art

DJs e rappers nacionais e estrangeiros participam do evento. Black Alien (ex-Planet Hemp) e o produtor alemão Rampa estão entre os convidados. Espaço Jaguaré. Av. Jaguaré, 1.485, Jaguaré. Sáb. (9), 16h/10h. R$ 60 (3º lote). Vendas pelo site: www.inner-e.com

Roda de Samba do Baixo Augusta

O bloco faz seu pré-carnaval com participação do cantor Simoninha e do bloco Esfarrapado. Casa do Baixo Augusta. R. Rego Freitas, 553, República. Dom. (10), 16h. Grátis. Inf.:baixoaugusta.org.br

Republika

Inspirada nas fraternidades universitárias, toca música pop. Lily Scott, Pedro Lindenberg e Willian Pimenta são os DJs residentes e convidam Leandro Buenno, Nathalia e Ciro Iadocico. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Hoje (8), 23h30. R$ 25/R$ 60. Vendas pelo site: www.ingresse.com