Cinco baladas para esta semana

Campari Red Experience

Abrindo o Salão dos Arcos, espaço no subsolo do Teatro Municipal, o projeto privilegia performances artísticas. Na primeira noite aberta ao público, o DJ Iaercio e Massumi são as atrações musicais. Integrantes do coletivo Iscream, que ocupa espaços ociosos da cidade, e Yasmim Flores fazem performances. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro. 5ª (4), 20h30. Grátis (inscrições pelo site: bit.ly/camparir).

Foto: Rudá Cabral

Fatnotronic

O duo (foto acima) apresenta set de três horas, com boogie, disco e brasilidades. Miss Má e outros DJs também tocam na festa. Casa 92. R. Cristóvão Gonçalves, 92, Pinheiros. Hoje (28), 23h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pilantragi

A festa volta ao Bebo Sim, onde começou o projeto. Rodrigo Bento e convidados comandam a noite tocando clássicos da MPB. Bebo Sim. Av. Prof. Alfonso Bovero, 1.107, Perdizes, 2713-2828.

5ª (4), 20h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Santo Forte

Especializada em música brasileira, a festa comandada por Tutu Moraes toca sambas clássicos e balanços em geral. Estúdio (1.000 lug.). Av. Pedroso de Moraes, 1.036, 3085-8398. Sáb. (29), 23h55. R$ 35/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Selvagem apresenta Quantic

Os DJs Trepanado e Millos Kaiser recebem Will Holland, mais conhecido como Quantic Music. No som, reggae, soul e funk. Shopping Light. Terraço. R. Formosa, 157, Centro. Sáb. (29), 17h. R$ 40/

R$ 50. Vendas pelo site: www.sympla.com.br