Confira cinco baladas para esta semana

Celebrando três anos da festa Sexta Básica, Alceu Valença (foto) convida Mariana Aydar para sua apresentação. Maria Rita é a convidada do show de Davi Moraes. E Thiagão, Tutu Moraes e Fael ficam a cargo da discotecagem. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Hoje (25), 22h (abertura). R$ 120/R$ 200. Cc.:todos e Cd.: todos.

Festival Mundo Pensante

O evento tem extensa programação, com discotecagem, palestras e shows. Thiagão, da festa Sexta Básica, é um dos DJs. A Nomade Orquestra e o duo Craca e Dani Nega se apresentam. Casa das Caldeiras (1.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (27), 15h/22h. Grátis.

Noche Latina

Salsa, cumbia e boleros fazem parte da festa. A atração principal é a banda Quimbará, tocando clássicos da música latina. Gabriela Pensanuvem e Pancho Valdez são os DJs que comandam o som da balada. Mundo Pensante (600 lug.) R. 13 de Maio, 830,Bela Vista, 5082-2657. Hoje (25), 23h. R$ 15/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Skol Beats Tower

O projeto reúne várias festas, cada uma num andar distinto de um prédio. Baladas como a Alberta #3 e uma extensão do Coala Festival estão entre as atrações deste último fim de semana do projeto. Av. Jaguaré, 1.485, Jaguaré. Hoje (25) e 26/8, 23h. R$ 100 (por dia). Vendas pelo site: www.ingresse.com

VHS

Em edição retrô, a festa celebra o pop dos anos 1980, 1990 e 2000, indo de Sandy à boy band Backstreet Boys, passando pelas divas Cher e Madonna. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (26), 23h. R$ 30/R$ 35. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.