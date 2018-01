Seis baladas para aproveitar no fim de semana

+ Os antigos frequentadores podem matar a saudade – a Festa Javali está de volta. Pop nacional, internacional e até mesmo sertanejo tocam na noite. Giampietro Zanon, Julio De Luxe e Gláucia + + discotecam. Via Matarazzo (1.700 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca, 3868-4442. Hoje (24), 23h. R$ 45/R$ 65. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Balada

Je Treme Mon Amour e Batekoo

Com temáticas diferentes, as festas se unem para tocar lambada, tecnobrega, funk e outros ritmos. Mundo Pensante (600 lug.) R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (25), 23h. R$ 10/R$ 20. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mardi Gras

Em frente ao bar Soul Botequim, o bloco Unidos do Swing faz carnaval de rua ao estilo de Nova Orleans, nos Estados Unidos. Av. Padre Antonio Jose dos Santos, 812, Brooklin. Sáb. (25), 14h30. Grátis.

Nas Internas

Criada há seis anos no Rio de Janeiro, a festa desembarca em São Paulo tocando pop, funk e outros estilos. Air Rooftop. R. Formosa, 157, República. Sáb. (25), 19h. R$ 90/R$ 110 (2º lote). Vendas pelo site: www.ingresse.com

Pilantragi

A festa dá seu grito de carnaval com o melhor da música brasileira dançante. Além do anfitrião Rodrigo Bento, há discotecagem de Tutu Moraes (Santo Forte), Thiagão (Sexta Básica) e outros nomes em três espaços diferentes. Show da Banda Pilantragi e apresentação da percussão do Bloco Pilantragi encerram a balada. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873- 6696. Dom. (26), 15h. Grátis.

Priscilla

Dedicada ao público LGBT, a festa tem como atração principal a drag queen Katya, que participou do reality show RuPaul’s Drag Race. Nomes como Silvetty Montilla abrem a noite. Espaço 555. Av. São João, 555, República. Sáb. (25), 23h. R$ 70/R$ 270. Vendas pelo site: www.sympla.com.br