Cinco baladas para esta semana

Foto: Ali Karakas

Na festa junina do clube Selva, comidas típicas e barraca do beijo animam o público que dança ao som de DJs como Junior Passini. Quem compra ingresso antecipado ganha, na porta, um chapéu de palha. Selva (500 lug.). R. Augusta, 501, Consolação, 3120-4140. Sáb. (24), 23h. R$ 50/R$ 80. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Arraial da Cidade

Shows, DJs e comidas típicas tomam o Anhembi no fim de semana. Apresentações dos grupos Trio Virgulino, Flor de Mandacaru e da dupla Henrique e Diego ocorrem no sábado (24). A banda Peixe Elétrico e a dupla Fernando & Sorocaba estão entre as atrações de domingo (25). Arena Anhembi (20.000 lug). Av. Prof. Olavo Fontoura, 1.209, portões 21 e 26, Santana. Sáb. (24), 14h/23h; dom. (25), 12h/21h. R$ 30/R$ 80. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

Arraial nos Trilhos

Os grupos Trio Dona Zefa e Trio Virgulino são as principais atraçoes, mas a festa também terá discotecagem, passeio de maria-fumaça (R$ 10) e até sessão de filmes. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. Sáb. (24), 11h/22h. R$ 40 (2º lote). Inf. e vendas pelo site: www.ingresse.com

Glow In The Dark

Com muita luz negra e néon, a festa toca o som de Arctic Monkeys, Tame Impala, Kaiser Chiefs e outros nomes do indie rock. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (24), 23h. R$ 25/R$ 40. Cc.: D, M e V.

Santo Forte

Especializada em música brasileira, a festa comandada por Tutu Moraes faz sua edição junina. Estúdio (1.000 lug.). Av. Pedroso de Moraes, 1.036, 3085-8398. Sáb. (24), 23h55. R$ 35/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br