Cinco baladas para o fim de semana

Dettona e Dubstep na Rua

Tocando rap, dub, hip hop e R&B, as festas fazem edição conjunta. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Luz, 3326-7274. Sáb. (23), 23h. R$ 15/R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fruuto Nordeste

Com discotecagem de Pita Uchôa, a festa ressalta a cultura musical do nordeste. Há apresentações do grupo Coco de Oyá, ao lado de Mestre Nico, Lenis Rino e Alfredo Bello. E Chico César (foto) é o convidado especial. Centro Cultural Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Hoje (22), 23h. R$ 15/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Funfarra

A festa faz edição especial de sete anos, misturando indie, pop e clássicos dos anos 1990. Via Matarazzo (1.700 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca, 3868-4442. Sáb. (23), 23h30. R$ 35/R$ 50. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Primavera, Te Amo

Para celebrar a chegada da primavera, o bloco faz festa com foco no funk e na música nacional. Mundo Pensante (600 lug.) R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Dom. (24), 16h. R$ 20. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Santo Forte

Comandada por Tutu Moraes, a festa toca brasilidades. Esta edição tem participação especial do DJ Kim Cotrim. Espaço Fabrique. R. Barra Funda, 1.075, 3666-0099. Sáb. (23), 23h55. R$ 35/R$ 60. Vendas pelo site: www.sympla.com.br