Três baladas para o fim de semana

Baile da Madame

Ao som do DJ 9, a festa celebra a cultura e a música dos anos 80. Pop, rock e dance dominam a pista. Looks característicos da época são bem-vindos. Drosophyla Bar. R. Nestor Pestana, 163, Consolação, 3120-5535. Hoje (21), 19h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Foto: Divulgação

Domingo Ela Não Vai

O bloco (foto acima) que reuniu 40 mil pessoas no carnaval deste ano antecipa a folia de 2017 com discotecagem de clássicos do axé lançados nos anos 1990. Cine Joia. Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Dom. (23), 16h/22h. R$ 15/

R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Freak Chic

Com line-up composto por Acid Mondays, Rafael Moraes e Marcio Vermelho, a festa é uma das principais referências de música eletrônica da cidade. D-Edge. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 141, Barra Funda, 3665-9500. Hoje (21), 23h59. R$ 40/R$ 120.